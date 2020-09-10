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Fenerbahçe'nin gündemindeki Cavani Atletico Madrid yolunda

Fenerbahçe'nin gündemine aldığı Edinson Cavani'den beklenmedik haber geldi. Bonservisi elinde olan Cavani'nin Atletico Madrid yolunda olduğu öğrenildi.

10 Eylül 2020 Perşembe 18:50
Fenerbahçe'nin gündemindeki Cavani Atletico Madrid yolunda
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Fenerbahçe’nin transferi için yoklama yaptığı Edinson Cavani ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Uruguaylı yıldız forvet için İspanya’nın köklü takımlarından Atletico Madrid’in devreye girdiği öğrenildi. Edinson Cavani’nin menajeri geçtiğimiz günlerde bir yayın organına verdiği röportajında sarı lacivertli ekibin Cavani’nin şartlarını sorduğunu açıklamıştı. Şu anda bonservisi elinde olan oyuncu için Atletico Madrid’in devrede olduğu ileri sürüldü.


Ayrıca İspanyol ekibinin bu transfer için öncelikle boşluk yaratmak istediği ve bunun için de Diego Costa’nın sözleşmesinin iptalini istediği öğrenildi. Atletico Madrid Cavani için öncelikle maaş bütçesi oluşturacak. Cavani Diego Costa’nın boşluğunu Edinson Cavani ile dolduracak.

Edinson Cavani 2013 yılında 64 Milyon Euro bonservis ücreti ödenerek PSG tarafından transfer edilmişti. PSG’de 556 maça çıkan yıldız forvet 341 gollük bir performans sergiledi.

 



Son Güncelleme: 10.09.2020 18:50
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Anahtar Kelimeler:
Edinson CavaniFenerbahçeAtletico Madrid
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