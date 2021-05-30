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Fenerbahçe’nin gelir planı hazır

Fenerbahçe kadrosuna katacağı yeni isimleri aramaya devam ederken bu transferlerde kullanılacak parayı da buldu. Takımdan gönderilecek oyunculardan kaynak elde edilmesi bekleniyor.

30 Mayıs 2021 Pazar 22:00
Fenerbahçe’nin gelir planı hazır
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Fenerbahçe, geçen sezonun başında yapılan takviyelerle sezon sonunda şampiyon olmanın hayalini kurmuş ancak hüsran ile ligi bitirmişti. Sarı lacivertlilerde transferlere harcanan milyon Eurolar nedeniyle gelecek sezonun transferleri konusunda para sıkıntısı yaşanıyor. Ancak yönetim bu sıkıntıdan çıkmanın yolunu buldu. Yönetim takımdan gönderilecek oyunculardan elde edilecek parayı transferde kaynak olarak kullanmayı planlıyor.

Gelecek sezonun kadro planlarında yer almayan Frey, Zajc ve Allahyar ile birçok Avrupa kulübünden teklif alan Ozan Tufan ile Atilla Szalai’den toplamda 35 milyon Euro gelir elde edilmesi bekleniyor. Fenerbahçe, Ozan ve Szalai’nin takımda kalmasını istese de beklentilerini karşılayacak bir teklif gelmesi halinde oyuncuların transferlerine izin verilecek.

Yönetim bu kaynağı sağlamak için gitmesi beklenen oyuncuların menajerleri ile temas halinde. Szalai’ye Milan, Fiorentina ve Lazio gibi takımlar talip oldu. Ozan için ise Leicester City ve Crystal Palace takımları öne çıkmış durumda. Frey, Allahyar ve Zajc için ise kiralık olarak formasını giydiği kulüpler Fenerbahçe ile görüşmelere devam ediyor.

Transfer döneminin en çok konuşulan takımlarından birisinin de Fenerbahçe olması bekleniyor.

 


Son Güncelleme: 30.05.2021 22:00
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeTransfer BütçesiOzan Tufan
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