Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 'Squid Game' göndermesi!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray deplasmanına konuk oldu. Kıyasıya mücadelede ise Fenerbahçe, Galatasaray'ı kendi evinde 2-1 mağlup etti.

Ligin son 4 maçında istediği sonucu alamayan sarı lacivertliler, aldığı bu galibiyetle derin bir nefes alırken derbiden önce Galatasaraylı taraftarların trübünlerde hazırlamış olduğu dünyanın en çok konuştuğu dizi '' koreografisine karşılık bir gönderme yaptı. Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabı üzerinden gelen olay yanıt ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Dev derbi sonrasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, duraklama dakikaları içerisinde attığı bir golün sevincini 'Squid Game' paylaşımıyla duyurdu. Sarı-lacivertliler, Galatasaray taraftarlarının maçın başlamasına az bir zaman kala kale arkasında yaptığı 'hazırsanız oyuna başlıyoruz' koreografisinin fotoğrafını kullanarak Güney Kore dizisi ‘Squid Game' müziği ile aldığı skoru paylaştı ve paylaşımın üzerine '1905 numaralı oyuncu elendi. Oyun bitti.' ifadelerini yazdı. Fenerbahçe'nin bu paylaşımı sosyal medyada paylaşım ve beğeni rekoru kırdı.