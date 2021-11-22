Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 'Squid Game' göndermesi!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray deplasmanına konuk oldu. Kıyasıya mücadelede ise Fenerbahçe, Galatasaray'ı kendi evinde 2-1 mağlup etti.
Dev derbi sonrasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, duraklama dakikaları içerisinde attığı bir golün sevincini 'Squid Game' paylaşımıyla duyurdu. Sarı-lacivertliler, Galatasaray taraftarlarının maçın başlamasına az bir zaman kala kale arkasında yaptığı 'hazırsanız oyuna başlıyoruz' koreografisinin fotoğrafını kullanarak Güney Kore dizisi ‘Squid Game' müziği ile aldığı skoru paylaştı ve paylaşımın üzerine '1905 numaralı oyuncu elendi. Oyun bitti.' ifadelerini yazdı. Fenerbahçe'nin bu paylaşımı sosyal medyada paylaşım ve beğeni rekoru kırdı.