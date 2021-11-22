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Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 'Squid Game' göndermesi!

Süper Lig'in 13'üncü haftasında ezeli rakibi Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'den rakibine dünyanın konuştuğu dizi Squid Game'den bir alıntıyla yanıt verdi. Fenerbahçe'nin bu yanıtı sosyal medyada en çok beğenilenler arasında yer aldı.

22 Kasım 2021 Pazartesi 01:38
Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 'Squid Game' göndermesi!
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray deplasmanına konuk oldu. Kıyasıya mücadelede ise Fenerbahçe, Galatasaray'ı kendi evinde 2-1 mağlup etti.

Ligin son 4 maçında istediği sonucu alamayan sarı lacivertliler, aldığı bu galibiyetle derin bir nefes alırken derbiden önce Galatasaraylı taraftarların trübünlerde hazırlamış olduğu dünyanın en çok konuştuğu dizi 'Squid Game' koreografisine karşılık bir gönderme yaptı. Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabı üzerinden gelen olay yanıt ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Dev derbi sonrasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, duraklama dakikaları içerisinde attığı bir golün sevincini 'Squid Game' paylaşımıyla duyurdu. Sarı-lacivertliler, Galatasaray taraftarlarının maçın başlamasına az bir zaman kala kale arkasında yaptığı 'hazırsanız oyuna başlıyoruz' koreografisinin fotoğrafını kullanarak Güney Kore dizisi ‘Squid Game' müziği ile aldığı skoru paylaştı ve paylaşımın üzerine '1905 numaralı oyuncu elendi. Oyun bitti.' ifadelerini yazdı. Fenerbahçe'nin bu paylaşımı sosyal medyada paylaşım ve beğeni rekoru kırdı.


Son Güncelleme: 22.11.2021 01:38
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeGalatasaraySquid GameMaç Sonucu
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