Fenerbahçe'nin de Gündeminde Olan Diego Perotti Kimdir?

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe’de transfer haberleri bitmek bilmiyor. Kadrosuna 4 yeni ismi katan Sarı Lacivertli ekip, eksik bölgelerine transfer yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. Gelecek yıl için tek hedefin şampiyonluk olduğu Fenerbahçe’de, transferlerde bu hedefe göre şekilleniyor.

Diego Perotti kimdir?

Kadrosunu tecrübeli isimleri katmaya devam etmek isteyen Fenerbahçe, kanat bölgesinde yaşadığı eksikliği Roma’da forma giyenile gidermek istiyor. On numara ve kanat bölgelerinde forma giyen oyuncunun Fenerbahçe’ye gelmeye sıcak baktığı söyleniyor.

1988 Arjantin doğumlu olan Diego Perotti, CD Meron adlı kulübün altyapısında futbol hayatına başlamıştır. Burada gösterdiği etkili performans ile adından söz ettirmeye başlayan başarılı oyuncu, Avrupa’da Sevilla, Genoa, Roma gibi kulüplerde forma giyerken, Arjantin’in büyük kulüplerinden Boca Juniors’un formasını da terletmiştir.

Son olarak İtalyan ekibi Roma’da forma giyen başarılı kanat oyuncusu 2015 yılından beri Roma’da forma giymektedir. 32 yaşındaki Perotti bu yıl 10 gole katkı sağlayarak takımına önemli bir katkı sağlamıştı.