Fenerbahçe'nin Bakasetas ilgisi sürüyor

Gelecek sezon için şampiyon olacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, transfer hamlelerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Kadrosuna kattığı birbirinden farklı oyuncular ile transfer şampiyonu olmaya aday olan Fenerbahçe’de son hedef Alanyaspor’un başarılı orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas oldu.

Yunan basınında çıkan haberlere göre başarılı oyuncunun Sarı Lacivertli camiaya çok yakın olduğu belirtildi. Oyuncunun da Fenerbahçe’ye gitmeye sıcak baktığı öğrenilirken, Fenerbahçe ile Alanyaspor’un pazarlıklarının sürdüğü belirtildi. Ayrıca Fenerbahçe’nin Bakasetas transferi için Jailson’u Alanyaspor’a önerdiği, Alanyaspor’un kabul etmemesi halinde ise Zacj isminin Alanyaspor’a önerileceği iddia edildi.

Djalma transferi açıkladı

Erol Bulut ile zirve yaptı

Geçtiğimiz yıllarda Alanyaspor’da forma giyen deneyimli oyuncu Djalma Campos Bakasetas’ın transfer olacağını doğruladı. 33 yaşındaki oyuncu, iyi bir sezon geçiren Bakasetas’ın Alanyaspor’dan ayrılacağını aktardı. Yeni bir maceraya atılacak olan Bakasetas’ın iyi biroyuncu olduğunu aktaran Djalma, Bakasetas’ın verilen şansı iyi değerlendirdiğini açıkladı.

Geçen yıl Erol Bulut tarafından formayı alan Yunan orta saha 34 maçta Alanyaspor formasını terletti. 10 gol ve 5 asist ile dikkat çeken Bakasetas, AEK kulübünden 500 bin Euro bonservis bedeliyle Alanyaspor’a transfer olmuştu. Fenerbahçe’nin dışında İtalya’dan da talipleri olan futbolcunun yeni sezonda Alanyaspor’da olmayacağına kesin gözle bakılıyor.