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Fenerbahçe'nin Bakasetas ilgisi sürüyor

Transfer harekatına devam eden Fenerbahçe'de yeni hedef Alanyaspor'un başarılı orta sahası Bakasetas oldu. Yunan basınında çıkan haberlere göre geçtiğimiz sezon etkili bir performans gösteren futbolcu Fenerbahçe'ye çok yakın.

21 Ağustos 2020 Cuma 20:50
Fenerbahçe'nin Bakasetas ilgisi sürüyor
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Gelecek sezon için şampiyon olacak bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, transfer hamlelerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor. Kadrosuna kattığı birbirinden farklı oyuncular ile transfer şampiyonu olmaya aday olan Fenerbahçe’de son hedef Alanyaspor’un başarılı orta saha oyuncusu Anastasios Bakasetas oldu.

Yunan basınında çıkan haberlere göre başarılı oyuncunun Sarı Lacivertli camiaya çok yakın olduğu belirtildi. Oyuncunun da Fenerbahçe’ye gitmeye sıcak baktığı öğrenilirken, Fenerbahçe ile Alanyaspor’un pazarlıklarının sürdüğü belirtildi. Ayrıca Fenerbahçe’nin Bakasetas transferi için Jailson’u Alanyaspor’a önerdiği, Alanyaspor’un kabul etmemesi halinde ise Zacj isminin Alanyaspor’a önerileceği iddia edildi.

Djalma transferi açıkladı


Geçtiğimiz yıllarda Alanyaspor’da forma giyen deneyimli oyuncu Djalma Campos Bakasetas’ın transfer olacağını doğruladı. 33 yaşındaki oyuncu, iyi bir sezon geçiren Bakasetas’ın Alanyaspor’dan ayrılacağını aktardı. Yeni bir maceraya atılacak olan Bakasetas’ın iyi biroyuncu olduğunu aktaran Djalma, Bakasetas’ın verilen şansı iyi değerlendirdiğini açıkladı.

Erol Bulut ile zirve yaptı

Geçen yıl Erol Bulut tarafından formayı alan Yunan orta saha 34 maçta Alanyaspor formasını terletti. 10 gol ve 5 asist ile dikkat çeken Bakasetas, AEK kulübünden 500 bin Euro bonservis bedeliyle Alanyaspor’a transfer olmuştu. Fenerbahçe’nin dışında İtalya’dan da talipleri olan futbolcunun yeni sezonda Alanyaspor’da olmayacağına kesin gözle bakılıyor.

 



Son Güncelleme: 21.08.2020 20:50
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FenerbahçeBakasetasAlanyaspor
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