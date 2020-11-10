Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde hedefi Andriy Yarmolenko!

Yaz transfer döneminde kadrosuna 18 oyuncu birden katarak baştan aşağı yenileme yapan Fenerbahçe’de Erol Bulut’un sunduğu raporlar neticesinde West Ham United takımında forma giyen Andriy Yarmolenko ile ilgilenildiği açıklandı.

Kiralama yoluna gidilecek

Enner Valencia’dan istediği performansı bir türlü alamayan Erol Bulut’un aynı noktada forma giyen Yarmolenko ile yakından ilgilendiği açıklanırken, Sportif Direktör’nun oyuncuyu alabilmek için çalışmalara başladığı belirtildi.

31 yaşında olan Ukraynalı oyuncu ara transfer döneminde kadroya katılmak isteniyor. Oyuncunun Türkiye’ye ve Fenerbahçe’ye kolay adapte olabileceğini düşünen Emre Belezoğlu çalışmalara başladı.

1.90 boyunda olmasına rağmen atletik ve hızlı bir oyuncu olan Andriy Yarmelonko Ginamo Kiev’de gösterdiği performans sonrasında Borrusia Dortmund’un yolunu tutmuş ancak istenilen performansı veremediği için West Ham’a gönderilmişti.