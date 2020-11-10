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Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde hedefi Andriy Yarmolenko!

Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın istenilen performansı verememesi nedeni ile Erol Bulut raporlar sunmaya başladı. Sunduğu raporlarda West Ham'da forma giyen Andriy Yaemolenko'nun adının geçmesi ise heyecanlandırdı. Yapılan açıklamalarda Emre Belezoğlu'nun Yarmolenko transferi için harekete geçtiği aktarıldı.

10 Kasım 2020 Salı 23:27
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde hedefi Andriy Yarmolenko!
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Yaz transfer döneminde kadrosuna 18 oyuncu birden katarak baştan aşağı yenileme yapan Fenerbahçe’de Erol Bulut’un sunduğu raporlar neticesinde West Ham United takımında forma giyen Andriy Yarmolenko ile ilgilenildiği açıklandı.


Enner Valencia’dan istediği performansı bir türlü alamayan Erol Bulut’un aynı noktada forma giyen Yarmolenko ile yakından ilgilendiği açıklanırken, Sportif Direktör Emre Belezoğlu’nun oyuncuyu alabilmek için çalışmalara başladığı belirtildi.

Kiralama yoluna gidilecek

31 yaşında olan Ukraynalı oyuncu ara transfer döneminde kadroya katılmak isteniyor. Oyuncunun Türkiye’ye ve Fenerbahçe’ye kolay adapte olabileceğini düşünen Emre Belezoğlu çalışmalara başladı.

1.90 boyunda olmasına rağmen atletik ve hızlı bir oyuncu olan Andriy Yarmelonko Ginamo Kiev’de gösterdiği performans sonrasında Borrusia Dortmund’un yolunu tutmuş ancak istenilen performansı veremediği için West Ham’a gönderilmişti. 

 



Son Güncelleme: 10.11.2020 23:27
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeEmre BelezoğluAndriy Yarmolenko
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