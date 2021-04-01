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Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonlular başvurusu kabul edilirse hangi takımın kaç şampiyonluğu olacak?

Son zamanların en çok merak edilen konusu 1959 yılı öncesindeki şampiyonluklar kabul edilecek mi sorusu oldu. Bu sorunun merak edilmesinin sebebi ise FB Kulübü’nün TFF’ye yaptığı başvuru. Fenerbahçe’nin yaptığı başvuru kabul edilirse sarı lacivertli takımın toplam 28 şampiyonluğu olacak. Türkiye Futbol Federasyonu kurulmadan önceki şampiyonluklara itiraz edenler olduğu gibi savunanlar da bulunuyor.

01 Nisan 2021 Perşembe 12:42
Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonlular başvurusu kabul edilirse hangi takımın kaç şampiyonluğu olacak?
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1959 yılından önce bütün şampiyonluklar sayıldığında en fazla şampiyon olan takımın hangisi olduğu da belli olacak. FB’nin yaptığı 28 şampiyonluk başvurusu sonuçlandığı zaman tablo nasıl olacak ve TFF’na göre şampiyonluklar sayılacak mı oldukça merak ediliyor.

1959 yılı öncesindeki şampiyonluklar geçerli olacak mı?

Spor dünyasını yakından ilgilendiren şampiyonlukların tekrardan sayımı, 59 yılı öncesindeki şampiyonluklar sayılacak mı sorusu ile gündeme geldi. Bilindiği gibi 1959 senesinden önceye dek tam anlamı ile bir lig yapısı yoktu. Bu nedenle takımların şampiyonlukları lig oluşmasından sonrasını kapsamakta. Bu konu ile alakalı FB yönetimi kısa bir süre önce TFF’ye başvuru yaptı.

Sarı lacivertli takım geçen günlerde 28 şampiyonluk için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)’na başvuru yapmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu başvuruyu incelerken FB taraftarlarına umut olacak bir açıklama yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan, “Fenerbahçe’nin 28 şampiyonluk hakkı ise alır. Hakkıysa alması lazım.” Şeklinde bir konuşma yaptı. Soydan’ın yaptığı bu açıklama sonrasında milyonlarca FB taraftarı sarı lacivertli takımın 28 şampiyonluk başvurusu kabul edildi mi? Sorusunu sorarak cevap aramaya başladılar. Sarı lacivertli takımın yaptığı başvuru şuan için değerlendirme aşamasında. Henüz kabul edildi veya ret edildi diye herhangi bir açıklama gelmedi.

1959 senesi öncesindeki şampiyonluklar kabul edilirse ortaya nasıl bir tablo çıkacak?

Türkiye Futbol Birinciliği ile Milli Küme şampiyonlukları sayılırsa;

Fenerbahçe 28, Galatasaray 23, Beşiktaş da toplam 20 şampiyonluğa ulaşmış olacak.

İşte 1959 yılından önce şampiyon olan takımlar:

Fenerbahçe: 9

Galatasaray. 1

Beşiktaş: 7

Ankara Demirspor: 2

Harbokulu: 2

Eskişehir Demirspor: 1

Güneşspor: 1

Göztepe: 1

Gençlerbirliği: 2

İstanbulspor: 1

Ankaragücü: 1

 Muhafızgücü: 1

Harbiye: 1



Son Güncelleme: 01.04.2021 12:42
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe1959öncesişampiyonluklarBaşvuruKabul
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