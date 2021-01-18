Fenerbahçelileri sevindiren yeni transfer haberi

Fenerbahçe’nin Mesut Özil transferi haftalardır spor camiasının gündeminde yer alıyor. Ünlü futbolcunun Türkiye’ye gelmesi üzerine Fenerbahçe taraftarı büyük sevinç yaşadı. Taraftarı sevindiren paylaşımlardan biri de Muriqi’den geldi. Ünlü futbolcu Vedat Muriqi sezon başında Lazio’ya transfer olmuştu.
Edibe Muriqi , Mesut Özil transferi sürecinde kullanılan “Gel Gündüzle Gece Olalım” şarkısını paylaşımına ekleyerek atıfta bulundu. Vedat Muriqi’nin transferi yakından takip etmesi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.
Son Güncelleme: 18.01.2021 17:11