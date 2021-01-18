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Fenerbahçelileri sevindiren yeni transfer haberi

Fenerbahçe'nin son transferi Mesut Özil tüm spor camiasında geniş yankı uyandırdı. Bu transferin ardından İtalya cephesinden yeni transfer haberi geldi.

18 Ocak 2021 Pazartesi 17:11
Fenerbahçelileri sevindiren yeni transfer haberi
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Fenerbahçe’nin Mesut Özil transferi haftalardır spor camiasının gündeminde yer alıyor. Ünlü futbolcunun Türkiye’ye gelmesi üzerine Fenerbahçe taraftarı büyük sevinç yaşadı. Taraftarı sevindiren paylaşımlardan biri de Muriqi’den geldi.  Ünlü futbolcu Vedat Muriqi sezon başında Lazio’ya transfer olmuştu.

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Vedat Muriqi’nin eşi Edibe Muriqi, Mesut Özil’in transfer için İstanbul’a iniş yaptığı dakikaları sosyal medya hesabında paylaşarak takip ettiğini gösterdi.

Edibe Muriqi , Mesut Özil transferi sürecinde kullanılan “Gel Gündüzle Gece Olalım” şarkısını paylaşımına ekleyerek atıfta bulundu. Vedat Muriqi’nin transferi yakından takip etmesi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.



Son Güncelleme: 18.01.2021 17:11
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeTransferMesutÖzilVedatMuriqi
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