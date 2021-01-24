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Fenerbahçeli yıldız Diego Perotti sakatlığı ile ilgili açıklamalarda bulundu!

Sözleşme feshi, satılma veya serbest bırakılma gibi konularda sürekli haber yapılan Diego Perotti ilk defa sakatlığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarda dizinde sorun olmadığını belirten başarılı oyuncu taraftarların kafasını karıştırdı.

24 Ocak 2021 Pazar 00:43
Fenerbahçeli yıldız Diego Perotti sakatlığı ile ilgili açıklamalarda bulundu!
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Yaşadığı diz sakatlığı ile ilgili çok fazla spekülasyon olan Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Diego Perotti sakatlığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarında yapılan haberlerin yalan olduğunu belirten Perotti en kısa sürede sahalara döneceğim dedi.

Yaşadığı diz problemi ile ilgili çok fazla haber yapılan Diego Perotti yaptığı açıklamalar ile konuya açılık getirdi. Açıklamada, ‘Sakatlığımla ilgili çıkan haberler yalan, dizimde hiçbir sorun yok. Tendonumdan bir ameliyat oldum ve tedavi sürecim en kısa sürede sahalara dönmem için sürüyor.’ Dedi.

 



Son Güncelleme: 24.01.2021 00:43
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FenerbahçeDiego PerottiSakatlıkAçıklama
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