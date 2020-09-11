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Fenerbahçeli Sosa Rizespor maçında forma giyecek!

Süper Lig'in açılış maçı olan Rizespor - Fenerbahçe maçında en merak edilen oyuncu Covid-19 testi negatif çıkan Jose Sosa oldu. Pek çok Fenerbahçe taraftarı Sosa Rizespor maçında oynayacak mı sorusunu sorarken açıklamalar Erol Bulut'tan geldi.

11 Eylül 2020 Cuma 19:06
Fenerbahçeli Sosa Rizespor maçında forma giyecek!
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Fenerbahçe’ye transferi sonrasında Covid-19’a yakalanan ve takımdan ayrı çalışmalarına devam eden Sosa’ya yapılan son testin negatif çıktığı ve oyuncunun sağlığının iyi olduğu açıklamaları sonrasında Rizespor – Fenerbahçe maçında Sosa’nın forma giyip giymeyeceği merak edilmeye başlandı.


Takımdan ayrı çalışmalarında hala hazır olmadığı açıklanan Sosa’nın Ligin ilk maçında oynayıp oynamayacağı ise Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut’a soruldu. Genç teknik adam Sosa hazır olmasa da son 30 dakika oyunda görmek istiyorum açıklamasını yaptı.

Tüm sağlık önlemleri alınarak haftalık olarak Covid-19 testi yapılan Sosa’nın gerek fazla kilosunun olmaması gerekse antrenmanlarına devam etmesi nedeni ile maçın en azından 30 dakikasında oynayacağı belirtildi. Rizespor maçı takım kafilesine alınan ve Rize’ye götürülen Sosa’nın ligde Fenerbahçe’nin asıl oyuncularından olacağı biliniyor.

 



Son Güncelleme: 11.09.2020 19:06
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Anahtar Kelimeler:
SosaFenerbahçeRizespor
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