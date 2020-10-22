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Fenerbahçeli Samatta'dan Türkçe paylaşım!

Fenerbahçe'ye geldiği günden itibaren taraftarın sevgilisi haline gelen Samatta'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı Türkçe paylaşım kısa sürede büyük beğeni topladı. Samatta, taraftarlardan kendisine Türkçe bir isim bulmalarını isteyen yıldız oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce yorum aldı.

22 Ekim 2020 Perşembe 02:37
Fenerbahçeli Samatta'dan Türkçe paylaşım!
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Fenerbahçe’nin sezon başında kadrosuna kattığı Samatta yaptığı Türkçe paylaşım ile büyük beğeni topladı. Antrenman yaptığı sırada çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Samatta taraftarlardan kendisine Türkçe bir isim vermelerini istedi.


Sezonun en büyük transferlerinden bir tanesi olan Samatta, renkli kişiliği ve atletik yapısı ile dikkat çekiyor.

Bana Türkçe isim verin

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Türkçe istekte bulunan Samatta’ya taraftarların ilgisi büyük oldu. Paylaşımında ‘Bana Türkçe isim verin’ yazan Samatta’nın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.



Son Güncelleme: 22.10.2020 02:37
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeSamattaTürkçe Paylaşım
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