Fenerbahçeli Samatta'dan Türkçe paylaşım!

Fenerbahçe’nin sezon başında kadrosuna kattığı Samatta yaptığı Türkçe paylaşım ile büyük beğeni topladı. Antrenman yaptığı sırada çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Samatta taraftarlardan kendisine Türkçe bir isim vermelerini istedi.

Bana Türkçe isim verin

Sezonun en büyük transferlerinden bir tanesi olan Samatta, renkli kişiliği ve atletik yapısı ile dikkat çekiyor.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Türkçe istekte bulunan Samatta’ya taraftarların ilgisi büyük oldu. Paylaşımında ‘Bana Türkçe isim verin’ yazan Samatta’nın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.