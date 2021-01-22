Fenerbahçeli oyunculardan örnek hareket!

Fenerbahçeli futbolcuların Sivasspor maçı öncesinde yaptıkları önek hareket pek çok kişi tarafından takdir edildi.

Fenerbahçeli oyuncuların Duchenne Muküler Distrofi (DMD) hastası olan 18 yaşında kiKeskin’in hayali gerçekleştirildi.

Görüşmeyi Fenerbahçe kulübü resmi sosyal medya hesabından paylaşırken Hasan Keskin’in hayalinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Fenerbahçe kulübü tarafından düzenlenen görüşmede Hasan Keskin’in ailesinin Sivasspor maçı öncesinde buluştuğu belirtildi. Futbolcularla fotoğraf çektiren Hasan’ın tüm takım imzalı forma hediyesi sonrasında ki mutluluğu gözlerinden yansıdı.