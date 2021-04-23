Fenerbahçeli Mesut Özil’den İdlib’deki çocuklara yardım

Yaptığı sosyal yardımlarla bilinen dünyaca ünlü futbolcu Ramazan ayında yetimhanede kalan çocukları da unutmayarak gönüllerde taht kurdu.

Geçtiğimiz dönemde Fenerbahçe’ye transfer olan Türk asıllı Alman futbol yıldızı Mesut Özil, Suriye sınırında Türk Kızılay’ının desteği ile kurulan Taybe Yetimhanesine yardımda bulundu. Ünlü futbolcunu Ramazan ayı boyunca yetimhanedeki çocuklara iftar yemeği dağıtacak. Yıllardır süren iç savaş nedeniyle yakınlarını kaybeden Suriyeli çocuklara Ramazan Bayramı’nda bayramlık da göndereceği öğrenildi. Ayrıca yıldız futbolcu Türk Kızılay’ının Ramazan ayının başında yapmış olduğu çalışmaya 100 bin Euro bağış yapmıştı.