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Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumu hakkında resmi açıklama yapıldı!

Milli takımının Macaristan'la oynadığı maçta sakatlanarak kenara gelen Mert Hakan Yandaş'ın durumu merak edilmeye devam ederken Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi. Oyuncunun sağlık durumunun ciddi olmadığı belirtilirken tedavisine başlandığı aktarıldı.

05 Eylül 2020 Cumartesi 21:58
Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumu hakkında resmi açıklama yapıldı!
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Türkiye – Macaristan karşılaşmasında sakatlanarak oyundan alınan Mert Hakan Sırbistan maçı kadrosundan çıkarılması sonrasında merak edilmeye başlandı. Pek çok Fenerbahçeli taraftar yeni transferin sağlık durumu ile ilgili sabah saatlerinden beri araştırma yaparken Fenerbahçe kanadından oyuncu ile ilgili resmi açıklama geldi.


Yapılan açıklamada, ‘Her iki taraf adduktor (kasık) tendonlarında tendinit bulguları var.’ Açıklaması sonrasında oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.



Son Güncelleme: 05.09.2020 21:58
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Anahtar Kelimeler:
Mert Hakan YandaşFenerbahçeSakatlık
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