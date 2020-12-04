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Fenerbahçeli İhsan Teyze kimdir, neden öldü? İhsan Teyze kaç yaşındaydı?

Bildiğiniz gibi her takımın fanatik taraftarları oluyor, İhsan Teyze ise Fenerbahçe tribünlerinin parlayan yıldızlarından sadece bir tanesiydi. İhsan Teyze yaşam mücadelesinin sonuna geldi ve hayatını kaybetti. Fenerbahçe taraftarı olan İhsan Teyze kaç yaşında neden öldü?

04 Aralık 2020 Cuma 19:47
Fenerbahçeli İhsan Teyze kimdir, neden öldü? İhsan Teyze kaç yaşındaydı?
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İhsan Güngörenler

İhsan Teyze hayatını kaybettikten sonra özellikle Fenerbahçe’yi hüzne sürükledi. Fenerbahçe taraftarı olan İhsan Güngörenler eşi Mümtaz beyle yıllarca Kadıköy’de Fenerbahçe tribünlerinde tutmuş oldukları takıma destek olma gayretindeydi. Eşi Mümtaz Güngörenler, 7 yıl önce 88 yaşında hayatını kaybetmişti. Eşinin ölümünden sonra İhsan Teyze Fenerbahçe’yi yine yalnız bırakmadı maçları bir başına izlemeye devam etti. 90 yaşında olan İhsan Güngörenler, Fatih Lisesi’nde Matematik öğretmeni olarak da uzun süre çalıştı.

İhsan Teyze’nin Ölümü Ardından Fenerbahçe’den Açıklama Geldi

Tribünlerimizin simge ismi, değerli büyüğümüz İhsan Teyzemizin, bugün aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Yağmur çamur, yaz kış demeden Sarı Lacivertimizin yanında olan, Fenerbahçemizi asla yalnız bırakmayan, Fenerbahçe aidiyetinin timsali olan İhsan Güngörenler'e Allah'tan rahmet; kızı Selmin Özadam'a, ailesine, sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı diliyoruz. Fenerbahçe ailesi, Fenerbahçe sevgisini kalbinde taşıyan iki güzel insanı, İhsan Teyzemizi ve merhum eşi Mümtaz Amcayı asla unutmayacak.

 

 



Son Güncelleme: 04.12.2020 19:47
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeTaraftarTribünİhsanTeyzaKadıköy
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