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Fenerbahçeli Gökhan 'Böyle bir maç hatırlamıyorum.'

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı tecrübeli sağ bek Gökhan Gönül maç sonu Antalyaspor karşısında ki performanslarını değerlendirdi. Gökhan'ın açıklamalarında böyle bir maç hatırlamıyorum demesi taraftarları merak ettirdi.

03 Kasım 2020 Salı 01:53
Fenerbahçeli Gökhan 'Böyle bir maç hatırlamıyorum.'
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Frafort Antalyaspor’un evinde Fenerbahçe’yi ağırladığı maçta Fenerbahçe oynadığı futbol ile galibiyeti alırken maç sonrasında Fenerbahçe’nin tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül’den çarpıcı açıklamalar geldi.


Maç sonu Antalyaspor – Fenerbahçe maçını değerlendiren Gönül ilk olarak İzmir’de gerçekleşen ve can kayıplarına neden olan deprem hakkında konuştu. ‘Maçtan önce İzmir'de yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Depremde yaralanan arkadaşlarımıza acil şifalar diliyorum. 2-3 gündür Türkiye umutla bir kişi daha kurtulur mu diye bekliyor. Maçtan daha çok takım adına bunları söylemek istiyorum.’ Dedi.

‘Erol Hoca daha önce söyledi’

Fenerbahçe'nin Antalyaspor karşısında sergilediği oyunu değerlendiren tecrübeli sağ bek, ‘çok sayıda pozisyon bulduk. Hocamız da daha önce söyledi, bireysel hatalar, kimi zaman ben, kimi zaman başka arkadaşımızın hatası sonrası belki bir pozisyon veriyoruz ve gol oluyor. Bu golü kurtarmak için de neyimiz var neyimiz yok ortaya koyuyoruz. Ben uzun süredir bu kadar içeriye ortayla pozisyona girdiğimiz maç hatırlamıyorum. Bu şekilde kilidi açabiliriz diye düşündük. Ancak, beklemediğimiz şekilde galibiyet golünü bulduk.’ Diye konuştu.

 

 



Son Güncelleme: 03.11.2020 01:53
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FenerbahçeGökhan GönülMaç SonuAçıklama
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