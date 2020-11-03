Fenerbahçeli Gökhan 'Böyle bir maç hatırlamıyorum.'

Frafort Antalyaspor’un evinde Fenerbahçe’yi ağırladığı maçta Fenerbahçe oynadığı futbol ile galibiyeti alırken maç sonrasında Fenerbahçe’nin tecrübeli sağ beki Gökhan Gönül’den çarpıcı açıklamalar geldi.
‘Erol Hoca daha önce söyledi’
Fenerbahçe'nin Antalyaspor karşısında sergilediği oyunu değerlendiren tecrübeli sağ bek, ‘çok sayıda pozisyon bulduk. Hocamız da daha önce söyledi, bireysel hatalar, kimi zaman ben, kimi zaman başka arkadaşımızın hatası sonrası belki bir pozisyon veriyoruz ve gol oluyor. Bu golü kurtarmak için de neyimiz var neyimiz yok ortaya koyuyoruz. Ben uzun süredir bu kadar içeriye ortayla pozisyona girdiğimiz maç hatırlamıyorum. Bu şekilde kilidi açabiliriz diye düşündük. Ancak, beklemediğimiz şekilde galibiyet golünü bulduk.’ Diye konuştu.