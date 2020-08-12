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Fenerbahçeli genç stoper Atalanta'nın radarında!

Seria A ekiplerinden Atalanta'ya kiralık olarak gönderilen Fenerbahçeli 19 yaşında ki stoper Okan Turp göz dolduran performansı ile pek çok kulübün dikkatini çekmeye devam ediyor. Atalanta teknik Direktörünün özellikle kadrosunda görmek istediği genç stoper için Fenerbahçe'nin kapısının çalınacağı belirtildi.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 23:35
Fenerbahçeli genç stoper Atalanta'nın radarında!
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Gelecek sezon hazırlıklarında şampiyon olacak kadroyu kurmak isteyen Fenerbahçe genç oyuncuları da es geçmiyor. Fenerbahçe’nin genç oyuncularından Okan Turp hakkında İtalyan basınında yer alan haberler dikkat çekti.


Calciomercato’nun yaptığı habere göre Seria A’da Atalanta forması giyen 19 yaşında ki Okan Turp’u kadrosuna katabilmek için kolları sıvadığı belirtildi. Menajerler aracılığı ile kısa sürede Fenerbahçe’nin kapısının çalacağı açıklandı.

Seria A kulüplerinden Atalanta’da forma giyen Fenerbahçe’nin 19 yaşında ki genç oyuncusu Okan Turp pek çok kulübün dikkatini çekmeye devam ediyor. Atalanta teknik direktörü tarafından oynadığı futbolu çok beğenilen Turp’un takımda kalabilmesi için Fenerbahçe’ye bonservis sorulduğu belirtildi.



Son Güncelleme: 12.08.2020 23:35
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