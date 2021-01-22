Fenerbahçe'den yayıncı kuruluşa sert tepki!

Fenerbahçe’nin geçen haftaki lig müsabakası sonrasında giydiği tişörtler nedeniyle maç öncesi ve maç sonu röportajlarının yayıncı kuruluş tarafından verilmemesi yine eleştirilerin odağında oldu.

Fenerbahçe’nin yayını kurulaşa tepki için giydiği tişörtler nedeniyle röportajların yayınlanmaması Sivasspor maçı sonrasında da eleştirildi. Fenerbahçe tarafından yapılan resmi açıklamada, ‘teknik direktör ve oyuncularımızın maç öncesi ve sonrası röportajlarının halen paylaşılmaması YİNE yayıncı kuruluşun tercihidir’ açıklaması yapıldı.