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Fenerbahçe'den yayıncı kuruluşa sert tepki geldi!

Fenerbahçe yönetimi tarafından yayıncı kuruluşa sert tepkiler gelmeye başladı. Fenerbahçe'nin uzun zamandan beri yayıncı kuruluşla arasında geçen krizin boyutu giderek büyümeye devam ediyor.

21 Şubat 2021 Pazar 22:53
Fenerbahçe'den yayıncı kuruluşa sert tepki geldi!
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Fenerbahçe’yle beIN Sports arasında yaşanan krizin boyutu yayıncı kuruluşun Spor İçeriğinden Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri’nin açıklamalarından sonra yeni bir boyuta taşındı.

Fenerbahçe yönetimi tarafından yayıncı kuruluş için sert tepkiler geldi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "İslam Çupimizin de yıllar önce dile getirdiği gibi; Fenerbahçe büyüklüğü kelimelerle anlatılacak, sınırlara sığacak bir şey değildir! Bu camiaya meydan okumaya kalkan, Türkiye’yi, Fenerbahçe’yi tanıyamamış yayıncı kuruluş bunu en kısa zamanda, en net şekilde görecektir!" ifadelerine yer verildi.

 



Son Güncelleme: 21.02.2021 22:53
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeBeIN Sports
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