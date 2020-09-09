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Fenerbahçe'den transfer yalanlaması! Kalinic gündemimizde yok!

Fenerbahçe Nikola Kalinic iddialarını yaptığı açıklama ile birlikte yalanladı. Yazılı açıklama yapan Sarı Lacivertli ekip, Hırvat futbolcunun gündemlerin de olmadıklarını açıkladı.

09 Eylül 2020 Çarşamba 18:15
Fenerbahçe'den transfer yalanlaması! Kalinic gündemimizde yok!
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Transfer dönemine hızlı başlayan ve birçok futbolcuyu renklerine katan Fenerbahçe için ortaya çıkan son isim Nikola Kalinic oldu. Spor programlarında son dakika olarak verilen transfer hamlesi hakkında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe, oyuncunun gündemlerinde olmadığını belirtti.

Yaptığı transferler ile gündemden düşmeyen Fenerbahçe yaptığı yazılı açıklama ile birlikte son günlerde ortaya çıkan Nikola Kalinic transferini yalanladı. Sosyal medya hesaplarından ve resmi intenet sitesinden açıklama yapan Sarı Lacivertli ekip, Ali Koç ve Fali Ramadani’nin bir araya geldiği ve Nikola Kalinic hakkında görüşme gerçekleştirdiğine dair haberlerin doğruyu yansıtmadığını duyurdu. Transferde adı geçen oyuncu ile hiçbir görüşme olmadığını açıklayan Fenerbahçe, oyuncu adına bir girişimlerinin de bulunmadığını bildirdi.



Son Güncelleme: 09.09.2020 18:15
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Anahtar Kelimeler:
Nikola KalinicFenerbahçeTransfer
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