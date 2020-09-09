Fenerbahçe'den transfer yalanlaması! Kalinic gündemimizde yok!

dönemine hızlı başlayan ve birçok futbolcuyu renklerine kataniçin ortaya çıkan son isimoldu. Spor programlarında son dakika olarak verilen transfer hamlesi hakkında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe, oyuncunun gündemlerinde olmadığını belirtti.

Yaptığı transferler ile gündemden düşmeyen Fenerbahçe yaptığı yazılı açıklama ile birlikte son günlerde ortaya çıkan Nikola Kalinic transferini yalanladı. Sosyal medya hesaplarından ve resmi intenet sitesinden açıklama yapan Sarı Lacivertli ekip, Ali Koç ve Fali Ramadani’nin bir araya geldiği ve Nikola Kalinic hakkında görüşme gerçekleştirdiğine dair haberlerin doğruyu yansıtmadığını duyurdu. Transferde adı geçen oyuncu ile hiçbir görüşme olmadığını açıklayan Fenerbahçe, oyuncu adına bir girişimlerinin de bulunmadığını bildirdi.