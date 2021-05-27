Fenerbahçe’den transfer atakları

Süper Lig’de Fenerbahçe, yeni sezonun kadrosunu kurmak adına transfer görüşmelerini yoğunlaştırdı. Sarı lacivertlilerde Başkan Ali Koç, takımın büyük oranda hazır olduğunu ve ufak detayların iyileştirilmesi gerektiğini belirtti.

Kanarya, transferde geçen sezon yaşanan hüsranın tekrarlanmasını istemiyor. Bu nedenle yönetim birçok dünya yıldızının durumunu yakından takip ediyor.

Forvet Hattı Pivotlardan Oluşacak

Orta Saha Yerli Ağırlıkta Olacak

Forvet hattında yer oyunculardan Mame Thiam ve Mbvana Samatta ile yollar ayrılacak. Onların yerine Chelsea ile sözleşmesi sona eren Fransız oyuncu Oliver Giroud ve Lazio’da oynayan Vedat Muriqi takıma monte edilecek. Bu isimlerin dışında Liverpool’dan Shaqiri, Leipzig’den Sörloth ve Başakşehir oyuncusu Edin Visca da mutlaka takıma kazandırılmaya çalışılacak.

Fenerbahçe’de orta saha oyuncusu Gustavo büyük ihtimalle takımdan ayrılacak. Ozan Tufan’ın da Avrupa takımlarından teklif alması nedeniyle, Beşiktaş’tan ayrılacak Dorukhan ve Al Ahli ile yolları ayıracak olan Fejsa’nın kadroya katılması için çalışmalar sürüyor.

Savunma ve Kalede Revizyon

Sarı lacivertlilerde savunmacılar Lemos ve Tisserand gönderilecek. Onların yerine Bayen ile sözleşmesi sona eren ve Arsenal’den ayrılan David Luiz ile görüşülüyor. Ayrıca Schalke oyuncusu Mustafi de yakından takip ediliyor.