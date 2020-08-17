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Fenerbahçe'den Stoper Harekatı! Hedef Bastos

Gelecek yıl şampiyonluğa oynayacak iddialı bir kadro kurmaya çalışan Fenerbahçe'de, stoper arayışları hız kazandı. Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satmaya hazırlanan Sarı Lacivertli ekip, elde edeceği gelir ile yine Lazio'dan stoper Bastos'u renklerine bağlamaya hazırlanıyor.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 22:05
Fenerbahçe'den Stoper Harekatı! Hedef Bastos
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Transfer döneminin hızlı takımlarından birisi olan Fenerbahçe’de hedef stoper transferi oldu. Vedat Muriqi’nin Lazio’ya transferinin gerçekleşmesine çok az kalmışken İtalyan basınında yeni bir iddia ortaya çıktı.

Lazio’ya transferi an meselesi olan Muriqi’nin karşılığında yüksek bir bonservis bedeli kazanacak Fenerbahçe’nin, İtalyan basınında yer alan habere göre Lazio’dan bir stoperi de kadrosuna katacağı aktarıldı.


Lazio’da forma giyen Bastos’un Fenerbahçe’ye transfer olacağını duyuran İtalyan basını, bu transferin Vedat Muriqi transferi ile birlikte gerçekleşeceğini yazdı. Oyuncuyu bonservis bedeli ile almak isteyen Fenerbahçe’nin, Lazio’ya 3 milyon Euro’luk bir teklifte bulunduğu öğrenildi.

2016 yılından beri Lazio forması giyen oyuncunun Fenerbahçe’ye sıcak baktığı öğrenilirken, Bastos’un Lazio’daki maaşı ile aynı maaşa Fenerbahçe’ye transfer olabileceği ifade edildi.

Geçtiğimiz yıl 16 maçta görev alan 29 yaşındaki stoper, takımı adına 1 gol kaydetti.



Son Güncelleme: 17.08.2020 22:05
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Anahtar Kelimeler:
TransferBastosFenerbahçe
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