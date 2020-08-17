Fenerbahçe'den Stoper Harekatı! Hedef Bastos

Transfer döneminin hızlı takımlarından birisi olan Fenerbahçe’de hedef stoper transferi oldu. Vedat Muriqi’nin Lazio’ya transferinin gerçekleşmesine çok az kalmışken İtalyan basınında yeni bir iddia ortaya çıktı.
Lazio’ya transferi an meselesi olan Muriqi’nin karşılığında yüksek bir bonservis bedeli kazanacak Fenerbahçe’nin, İtalyan basınında yer alan habere göre Lazio’dan bir stoperi de kadrosuna katacağı aktarıldı.
2016 yılından beri Lazio forması giyen oyuncunun Fenerbahçe’ye sıcak baktığı öğrenilirken, Bastos’un Lazio’daki maaşı ile aynı maaşa Fenerbahçe’ye transfer olabileceği ifade edildi.
Geçtiğimiz yıl 16 maçta görev alan 29 yaşındaki stoper, takımı adına 1 gol kaydetti.
Son Güncelleme: 17.08.2020 22:05