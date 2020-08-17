Fenerbahçe'den Stoper Harekatı! Hedef Bastos

Transfer döneminin hızlı takımlarından birisi olan Fenerbahçe’de hedef stoper transferi oldu. Vedat Muriqi’nin Lazio’ya transferinin gerçekleşmesine çok az kalmışken İtalyan basınında yeni bir iddia ortaya çıktı.

Lazio’ya transferi an meselesi olan Muriqi’nin karşılığında yüksek bir bonservis bedeli kazanacak Fenerbahçe’nin, İtalyan basınında yer alan habere göre Lazio’dan bir stoperi de kadrosuna katacağı aktarıldı.

Lazio’da forma giyen’un Fenerbahçe’ye transfer olacağını duyuran İtalyan basını, bu transferin Vedat Muriqi transferi ile birlikte gerçekleşeceğini yazdı. Oyuncuyu bonservis bedeli ile almak isteyen Fenerbahçe’nin, Lazio’ya 3 milyon Euro’luk bir teklifte bulunduğu öğrenildi.

2016 yılından beri Lazio forması giyen oyuncunun Fenerbahçe’ye sıcak baktığı öğrenilirken, Bastos’un Lazio’daki maaşı ile aynı maaşa Fenerbahçe’ye transfer olabileceği ifade edildi.

Geçtiğimiz yıl 16 maçta görev alan 29 yaşındaki stoper, takımı adına 1 gol kaydetti.