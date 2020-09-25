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Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi! Fabio Martins için atağa kalktı
Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi!...

Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi! Fabio Martins için atağa kalktı

Transfer çalışmalarını hızla sürdüren Fenerbahçe'den son dakika hamlesi! Sarı lacivertli kulüp, teknik direktör Erol Bulut'un kadrosunda görmek istediği Fabio Martins için atağa kalktı.

25 Eylül 2020 Cuma 11:44
Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi! Fabio Martins için atağa kalktı
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Fenerbahçe, Braga’da forma giyen sol kanat Fabio Marthins’i kiralamak için harekete geçti. Teknik direktör Erol Bulut’un kadrosunda görmek istediği öğrenilen 27 yaşındaki Marthins, 2013 yılında Desportivo Aves’te forma giymişti.


2014 yılında Braga B, bir sezon sonraysa A takıma yükselmeyi başaran yetenekli futbolcu, Paços Ferreira, Chaves ile Famalicao gibi kulüplerde kiralık olarak forma giymiştir. Fabio Martins’in 2022’ye kadar Braga sözleşmesi bulunuyor.

Fabio Martins kimdir?

Porto altyapısında kariyerine başlayan Martins, Desportivo Aves, Braga, Paços Ferreira, Chaves ile Famalicao’da forma giydi. 2014 yılında Braga’ya transfer olan Martins, Portekiz Ligi’nde 115 müsabakaya çıkmış ve takımına 23 gol, 13 asistlik performansla katkıda bulundu.



Son Güncelleme: 25.09.2020 11:44
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeFabio MartinsErol Bulut
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