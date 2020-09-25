Fenerbahçe'den son dakika transfer hamlesi! Fabio Martins için atağa kalktı

Fenerbahçe, Braga’da forma giyen sol kanat Fabio Marthins’i kiralamak için harekete geçti. Teknik direktör Erol Bulut’un kadrosunda görmek istediği öğrenilen 27 yaşındaki Marthins, 2013 yılında Desportivo Aves’te forma giymişti.

Fabio Martins kimdir?

2014 yılında Braga B, bir sezon sonraysa A takıma yükselmeyi başaran yetenekli futbolcu, Paços Ferreira, Chaves ile Famalicao gibi kulüplerde kiralık olarak forma giymiştir.’in 2022’ye kadar Braga sözleşmesi bulunuyor.

Porto altyapısında kariyerine başlayan Martins, Desportivo Aves, Braga, Paços Ferreira, Chaves ile Famalicao’da forma giydi. 2014 yılında Braga’ya transfer olan Martins, Portekiz Ligi’nde 115 müsabakaya çıkmış ve takımına 23 gol, 13 asistlik performansla katkıda bulundu.