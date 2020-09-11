Fenerbahçe’den PSG’ye Vedat Muriqi sözü!

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmenve takımın en önemli oyuncularından biri olan Vedat Muriqi ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. NTV’de katıldığı programda bazı söylemlerde bulunan Rıdvan Dilmen, Vedat ile önceki gün birlikte olduklarını, hafta sonu İtalya’ya gideceğini ve takım arkadaşlarının 2 ay gerisinde olduğunu söylediğini aktardı. Lazio ile anlaşılması ardından bir gün geçtikten sonra’nin kulübü arayarak oyuncuya talip olduğunu söyleyen Dilmen, PSG’ye söz verildiğini anlattı.

Fenerbahçe’nin transfer planları ile ilgili olarak Emre Belözoğlu ile görüştüğünü aktaran Rıdvan Dilmen, takım için 2 forvet arayışı olduğunu da dile getirdi.