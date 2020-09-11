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Fenerbahçe’den PSG’ye Vedat Muriqi sözü!

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen Vedat Muriqi ile ilgili oldukça önemli bir söylemde bulundu. Dilmen’in söylediklerine göre Fenerbahçe PSG’ye Vedat Muriqi için söz verdi…

11 Eylül 2020 Cuma 00:35
Fenerbahçe’den PSG’ye Vedat Muriqi sözü!
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Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen Fenerbahçe ve takımın en önemli oyuncularından biri olan Vedat Muriqi ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. NTV’de katıldığı programda bazı söylemlerde bulunan Rıdvan Dilmen, Vedat ile önceki gün birlikte olduklarını, hafta sonu İtalya’ya gideceğini ve takım arkadaşlarının 2 ay gerisinde olduğunu söylediğini aktardı. Lazio ile anlaşılması ardından bir gün geçtikten sonra PSG’nin kulübü arayarak oyuncuya talip olduğunu söyleyen Dilmen, PSG’ye söz verildiğini anlattı.

Fenerbahçe’nin transfer planları ile ilgili olarak Emre Belözoğlu ile görüştüğünü aktaran Rıdvan Dilmen, takım için 2 forvet arayışı olduğunu da dile getirdi.



Son Güncelleme: 11.09.2020 00:35
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçePSGTransfer
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