Fenerbahçe'den Perotti'ye 3 yıllık imza!

Fenerbahçe özellikle Vedat Muriqi’yi Lazio’ya gönderdikten sonra transfer çalışmalarına hız verirken, adı yaz transfer döneminde sık sık Fenerbahçe ile anılan Roma’da forma giyen kanat forvet oyuncusu Diego Perotti ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Yapılan açıklamalarda Arjantinli yıldız oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı ve yıllık 2.5 milyon Euro maaş verileceği belirtildi.

İtalya basınında günün en dikkat çeken haberi olarak ilk sayfadan verilen habere göre Fenerbahçe’nin oyuncu ve Roma ile her konuda anlaştığı ilerleyen günlerde ise Perotti’nin sözleşme imzalamak üzere İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

3 yıllık sözleşme imzalanan ve 2.5 milyon Euro yıllık maaş alacak olan 32 yaşında ki Perotti çıktığı 26 maçta 6 gol atarken 4 asist yaparak takımına katkı sağladı.