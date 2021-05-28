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Fenerbahçe'den Perotti gelişmesi devam ediyor

Süper Lig’in bitmesi ile yeni sezon için transfer açıklamaları yapılmaya başladı. Fenerbahçe’den transfer haberi geldi. Sarı lacivertli kulüp transfer yapacakları isimleri değerlendirirken aylardır adı Fenerbahçe ile anılan Perotti hakkında gelişmeler yaşanmaya başladı. İşte konu hakkında detaylar haberimizde

28 Mayıs 2021 Cuma 22:37
Fenerbahçe'den Perotti gelişmesi devam ediyor
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Diego Perotti, Roma’da tatilini sürdürüyor ve Fenerbahçe’den haber bekliyor. Adı sarı lacivertli takım ile anılan Perotti kulüp tarafından haber beklemektedir.

Son gelen haberlere göre Fenerbahçe’den kendisini ‘Seninle devam etmek istiyoruz’ veya ‘istemiyoruz’ diye arayan olmadı. Tedavisiyle birlikte özel çalışmalarına devam ediyor. Henüz fit duruma gelmedi. Fakat bütün çalışmalara devam ettiğini de belirtti. Geçtiğimiz sezonda Beşiktaş ile 10. hafta oynanan derbide sakatlandıktan bu yana takımını yalnız bırakan oyuncu, ameliyat edilmiş ve daha sonra tedavisini ülkesinde sürdürmüştü.  

Sezonun geri kalan bölümünde forma şansı bulamayan Diego Perotti, Fenerbahçe ile ligde oynadığı 4 maçta 3 gol attı. Arjantinli, Antalyaspor deplasmanında 1 ve Gençlerbirliği deplasmanında 2 gollük katkıda bulundu. Fenerbahçe, Perotti ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. 

Yeni sezonda nasıl bir anlaşma yapılacağı hakkında meraklar devam etmektedir.


Son Güncelleme: 28.05.2021 22:37
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeTransferFutbol
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