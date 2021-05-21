Fenerbahçe'den Onyekuru Atağı Geldi

Galatasaray da forma giyen ve başarısı ile bilinen Henry Onyekuru tapusu alınabilmesi için 4.35milyon euroluk ödemenin yapılmasının zor olduğu belirlendi. Bu paranın Gedson ve Halil’e harcandığını söyleyen Fatih Terim’den henüz transfer açıklamaları gelmedi. Bu durumu duyan Fenerbahçe kanatlardan istediği verimi alamayarak gözlerini Onyekuru’ya çevrildi.

Sadece Valencıa katkı verdi

Fenerbahçe, beklediği verimi bu sezon alamadı. Kanatlardan yüzü gülmeyen Fenerbahçe transfer görüşmelerine başladı. İkinci devre forma giyenlar Bright Samuel, Sinan ve Ferdi oldu. Fakat kanatlarda sıkıntı yaşamaya devam etti. Onyekuru ismi Fenerbahçe takımı için masaya yatırılan isimlerden oldu. Monaco’nun istediği borservis fiyatını karşılayan takım Fenerbahçe olabilecek mi merak konusu oldu.

14 maçta 5 gol 4 asist

Sarı kırmızılı kulüp de forma giyen Onyekuru bu sezon başarısı ile gözleri üzerine çevirdi. Hızlı giriş yapan Onyekuru adını duyurdu. 5 gol ve asistleri ile anılırken yaşadığı üzüntülü olay olan annesinin kaybı derinden etkiledi. Merak konusu haline gelen Onyekuru ve Fenerbahçe arasında anlaşmalar sağlanacak mı soruları sorulmaya başladı.