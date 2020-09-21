Fenerbahçe'den Mısırlı golcüye teklif yapıldığı duyuruldu! Mostafa Mohammed'e 2.5 Milyon Euro'luk teklfi!

Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından olan Fenerbahçe 2020 – 2021 sezonunda şampiyon olabilmek için baştan aşağı yenilendi. Transfer çalışmalarına forvet arayışları ile devam eden Fenerbahçe’de iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

Son olarak Mısır basını tarafından ortaya atılan iddiaya göre Fenerbahçe, Zamalek forması giyen 22 yaşında ki Mostafa Mohammed için 2.5 milyon Euro’luk resmi teklifte bulundu.

Emre Belezoğlu tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte ligde en az 15 ve 30 gol atacak yıldız forvet arayışı açıklamaları sonrasında Fenerbahçelilerin gözü yeni transfer edilecek forvetlerde. Ortaya atılan iddialara göre Mısır’ın Zamalek takımında forma giyen Mostafa Mohammed için resmi tekli yapıldığı belirtildi.

El Nahar TV tarafından ortaya atılan iddialar sonrasında Fenerbahçe’nin oyuncuya 2.5 milyon Euro teklif ettiği ve görüşmelerin devam ettiğinin altı çizildi. Ayrıca iddialara göre oyuncunun başka kulüplere satılması durumunda Mısır ekibine %5 pay verileceği de belirtilirken yapılan teklifi Zamalek yöneticilerinin reddettiği ve fiyat arttırılması istenildiği ortaya atıldı.

Zamalek Mohammed’i kadroda tutmak istiyor

Afrika Şampiyonlar Ligi yarıfinali öncesinde oyuncusunu kadroda isteyen Zamalek ekibi teklifin istenilen düzeyde olmasına rağmen reddettiği belirtildi.

22 yaşında olan genç yetenek Mostafa Mohammed, toplamda çıktığı 107 maçta 35 gol 10 asist yaparak takımına katkı sağladı.