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Fenerbahçe'den istifa kararı

Fenerbahçe'de istifa rüzgarları esti. Eski futbolcu olan ve şu an Fenerbahçe'de sportif direktörlük yapan Emre Belözoğlu'nun tesislerden eşyalarını toplayarak ayrıldığı iddiaları yer aldı. Fenerbahçe'den istifa hakkında net bir açıklama gelmedi.

07 Mart 2021 Pazar 17:23
Fenerbahçe'den istifa kararı
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Son dönemde performans açısından sıkıntılı bir dönem geçiren Fenerbahçe'den istifa rüzgarları esti. Futbol hayatına Fenerbahçe'de son veren eski orta saha oyuncusu olan Emre Belözoğlu, bu sezonda Fenerbahçe'nin sportif direktörlüğünü yapmaya başlamıştı. 

Takımda arka arkaya yaşanılan başarısızlıkların ardından kulüpte çıkan rahatsız durumların yaşanmasıyla beraber Belözoğlu, antrenman öncesi Samandıra'ya gelerek eşyalarını topladı. Yapılan iddialara göre Belözoğlu, takımın teknik direktörü olan Erol Bulut ile huzursuzluklar yaşıyordu. Tesislere gelen sportif direktörü eşyalarını topladı. Olup biteni anlamaya çalışan Volkan Demirel, Selçuk Şahin gibi isimler ve diğer görevliler Belözoğlu ile konuştu. Emre Belözoğlu yapılan antrenmanı izlemeden eşyalarını alarak tesisten ayrıldı. 

İstifaya yönelik net bir açıklama gelmedi

Yapılan iddialara göre tesise neşeli bir şekilde gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Belözoğlu ile görüştü. Koç, Belözoğlu'nu istifasından vazgeçmesi için ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Yaşanılan olaylar hakkında net bir açıklama yapılmazken, Belözoğlu'nun istifasının kabul edilmesi durumunda yeni bir sportif direktör aranacağı iddialar arasında yerini aldı. Diğer yandan yaşanılan olumsuz performanslar için futbolculara ceza verildiği iddiaları ise yalanlandı.  



Son Güncelleme: 07.03.2021 17:23
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FenerbahçeEmre BelözoğluEmre Belözoğlu Istifa Mı Etti
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