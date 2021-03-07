Fenerbahçe'den istifa kararı

Son dönemde performans açısından sıkıntılı bir dönem geçiren Fenerbahçe'den istifa rüzgarları esti. Futbol hayatına Fenerbahçe'de son veren eski orta saha oyuncusu olan Emre Belözoğlu, bu sezonda Fenerbahçe'nin sportif direktörlüğünü yapmaya başlamıştı.
İstifaya yönelik net bir açıklama gelmedi
Yapılan iddialara göre tesise neşeli bir şekilde gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Belözoğlu ile görüştü. Koç, Belözoğlu'nu istifasından vazgeçmesi için ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Yaşanılan olaylar hakkında net bir açıklama yapılmazken, Belözoğlu'nun istifasının kabul edilmesi durumunda yeni bir sportif direktör aranacağı iddialar arasında yerini aldı. Diğer yandan yaşanılan olumsuz performanslar için futbolculara ceza verildiği iddiaları ise yalanlandı.