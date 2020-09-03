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Fenerbahçe'den gönderilecek isimler kesinleşiyor!

Transfer çalışmalarına hızla devam eden Fenerbahçe gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolası ile çıkmak için hazırlıklarına devam ederken takımdan hangi oyuncuların gönderileceği konusunda en net açıklama yapıldı. Gelecek sezon kadro planlamasında düşünülmeyen oyuncular açıklanırken taraftarlar hangi isimlerin gönderileceğini araştırıyor.

03 Eylül 2020 Perşembe 20:17
Fenerbahçe'den gönderilecek isimler kesinleşiyor!
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Transfer döneminin en hızlı takımlardan Fenerbahçe’de kadro şekillenirken gözler transferden çok gidecek oyunculara çevrildi. Pek çok Türk ve yabancı oyuncu ile yolların ayrılması kesinleşirken Fenerbahçeli taraftarlar hangi oyuncuların takımdan gönderileceğini araştırmaya başladı.


Ayrılması kesinleşen oyunculardan ilki Tolgay  Arslan olurken yabanı kulüplerin Tolgay’a ilgisi nedeni ile transferine kesin gözü ile bakılıyor.

30 yaşında ki orta saha oyuncusu gelecek sezon kadrosunda düşünülmezken futbol oynamak istediğini dile getirmesi nedeni ile transferine yeşil ışık yakıldı.

Gelecek sezon kadro planlamasında düşünülmeyen bir diğer oyuncu ise Miha Zajc olarak açıklandı. Fortuna Sittard takımının 26 yaşında ki oyuncuyla ilgilenmesi sonucunda Zajc’ın menajeri ile ilk temasın gerçekleştiği açıklandı. Şartlar sağlandığı takdirde oyuncunun gitmesine sıcak bakıldığı belirtilenler arasında yerini aldı.

Frey, Allahyar, Murat Sağlam, Mevlüt Erdinç takımdan gönderilmesi kesinleşen oyuncular oldu. Aynı zamanda takımdan gönderilmek istenen Nebil Dirar ve Garry Rodriguez olurken oyunculardan gelir elde etmek için takımlara önerildiği belirtildi. İki ismin takım bulmaları halinde gönderilmelerine kesin gözü ile bakılıyor.



Son Güncelleme: 03.09.2020 20:17
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FenerbahçeTakımdan Gönderilecek Isimler
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