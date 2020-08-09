Fenerbahçe'den Galatasaray'ın eski yıldızına kanca:

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlamak isteyen Fenerbahçe transfer çalışmalarına da hız verdi. Teknik direktör Erol Bulut’un yanı sıra 5 ismi kadrosuna katan sarı kanarya, şimdi de gözünü Galatasaray’ın eski yıldızına çevirdi.

Yeni sezon çalışmalarına Can Bartu Tesisleri’nde başlayan sarı lacivertli ekipte Erol Bulut transferlerin bir an önce bitmesini istedi. Kanat bölgesi için çalışmalarını sürdüren sarı kanaryada gündem Galatasaray’ın eski oyuncusuoldu.

Galatasaray’da başarılı bir sezon geçirdikten sonra Monaco’ya transfer olan Bruma, ardından PSV’ye transfer olmuş ancak istediği forma şansını burada da bulamamıştı. 25 yaşındaki oyuncu için çalışmalar sürerken, oyuncunun adı Galatasaray’la da anılıyor. Bruma transferinin olmaması halinde altenatif isimlerde hazırlandı. Bu isimlerin arasında Lorenzo Melgarejo, Yacine Brahimi ve Bakery Jatta gibi isimler yer alıyor.