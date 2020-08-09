Fenerbahçe'den Galatasaray'ın eski yıldızına kanca:

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlamak isteyen Fenerbahçe transfer çalışmalarına da hız verdi. Teknik direktör Erol Bulut’un yanı sıra 5 ismi kadrosuna katan sarı kanarya, şimdi de gözünü Galatasaray’ın eski yıldızına çevirdi.
Galatasaray’da başarılı bir sezon geçirdikten sonra Monaco’ya transfer olan Bruma, ardından PSV’ye transfer olmuş ancak istediği forma şansını burada da bulamamıştı. 25 yaşındaki oyuncu için çalışmalar sürerken, oyuncunun adı Galatasaray’la da anılıyor. Bruma transferinin olmaması halinde altenatif isimlerde hazırlandı. Bu isimlerin arasında Lorenzo Melgarejo, Yacine Brahimi ve Bakery Jatta gibi isimler yer alıyor.
Son Güncelleme: 09.08.2020 16:10