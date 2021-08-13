Fenerbahçe’den forvete Felipe Caicedo hamlesi

Süper Lig’de ilk hafta maçına Adana Demirspor karşısında çıkacak olan Fenerbahçe golcü transferini hala bitiremedi. Sörloth, Muriç, Dembele gibi isimlerle temasa geçen ancak sonuca ulaşamayan sarı kanarya Vedat Muriç’in takım arkadaşı Felipe Caicedo’yu gündemine aldı.

Sarı lacivertli yönetim Sarri’nin 4-3-3 sisteminde Vedat’ı kullanmaya karar vermesinin ardından takımdaki bir başka golcü oyuncu Felipe Caicedo’nun durumunu sordu.

Caicedo geçen sezon çift forvet oynayan Lazio’da forma şansı bulsa da Sarri’nin yeni sisteminde boşa çıktı. Bu durumu fırsat bilen Fenerbahçe Lazio ile olan iyi ilişkilerini kullanarak Felipe Caicedo transferinde mutlu sona ulaşmak istiyor. Öte yandan İtalyan ekibi 2022 yılında sözleşmesi bitecek olan Caicedo’yu satmaya sıcak bakıyor.