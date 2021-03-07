Fenerbahçe'den Emre Belözoğlu istifasına yanıt geldi

Fenerbahçe, son dönemdeki başarı şanssızlığından dolayı birçok kriz yaşanırken şimdi de Emre Belözoğlu’nun istifa iddialarıyla gündeme geldi. Sportif Direktör Emre Belözoğlu’nun sarı lacivertli takımdan istifa ettiği iddia edildi.

Emre Belözoğlu, sezon başında Sportif Direktör olarak göreve getirilmişti. Başarılı futbolcu Belözoğlu başarısı ile büyük beğeni topladı ancak kötü sonuçların kulüpte bıraktığı etkilerden dolayı ve Teknik Direktör Erol Bulut ile arasında geçen huzursuzluktan ötürü görevini bıraktığı ve istifa ettiği iddia edildi.

İddialara Fenerbahçe’den yanıt geldi

İstifa kararı alan Belözoğlu’nun kulüpteki tüm eşyalarını topladığı ve antrenmanı da izlemediği söylendi. Bu olayların üzerine Başkan Ali Koç tarafından da ikna edilmeye çalıştığı iddia edildi.

İddiaların hızla yayılmasının ardından Sarı lacivertli takım Twitter üzerinden bir paylaşım yaparak Belözoğlu’nun fotoğrafının üstüne “Sonuna kadar Fenerbahçe” yazarak iddiaları yalanladı. Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Metin Sipahioğlu resmi Twitter hesabında Emre Belözoğlu’nun fotoğrafını paylaşarak üzerine “Asılsız haberlere itibar etmeyiniz.” yazarak iddialara yanıt verdi. Bunun yanı sıra başarılı futbolcu Emre Belözoğlu’nun Konyaspor maçı için şehre gidecek grubun içinde olduğu bildirildi.