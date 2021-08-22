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Fenerbahçe’den ayrılan Mame Thiam Kayserispor ile anlaştı

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan Mame Thiam’ın yeni adresi belli oldu. Tecrübeli golcü Yukatel Kayserispor ile anlaştı. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı Mame Thiam transferini açıkladı.

22 Ağustos 2021 Pazar 11:28
Fenerbahçe’den ayrılan Mame Thiam Kayserispor ile anlaştı
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Fenerbahçe’de kadroda düşünülmeyen Mame Thiam’ın yeni takımı belli oldu. Teknik direktör Vitor Pereira’nın yetersiz bulduğu golcü oyuncu sezon başı kampında kadro dışı bırakılmıştı.

Mame Thiam, Yukatel Kayserispor ile anlaştı. Kayserispor Başkanı Bena Gözbaşı, Mame Thiam’ın Çarşamba günü takıma katılacağını açıkladı.

Mame Thiam geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 30 maça çıkarken bu maçlarda 6 gol atma başarısı göstermişti. Fenerbahçe yönetimi kadro dışı bırakılan oyuncuların takımdan ayrılmasıyla maaş bütçesinde yer açmayı planlıyordu. Ayrıca Thiam’ın ayrılmasının ardından yabancı kontenjanında da yer açıldı. Thiam’ın yerine yeni transferlerin lisansı çıkarılabilecek.


Son Güncelleme: 22.08.2021 11:28
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeKayserisporThiam
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