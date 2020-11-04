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Fenerbahçe'den Antalyaspor'a karşı soğukkanlı galibiyet!

Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'nin 90 dakika içinde onlarca pozisyona girip skora kavuşamamasına rağmen sakinliğini koruyarak gol aramaya devam etmesi dikkatlerden kaçmadı. Erol Bulut maçın ardından açıklamalarda bulundu...

04 Kasım 2020 Çarşamba 18:27
Fenerbahçe'den Antalyaspor'a karşı soğukkanlı galibiyet!
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Süper Lig’in 7. Haftasında Antalyaspor’a konuk olan Fenerbahçe’nin ortaya koyduğu oyan izleyen herkes tarafından eleştirildi. 90 dakika içinde sayısız fırsat bulan ancak bunları değerlendiremeyen Sarı Lacivertliler galibiyet golünü maçın son dakikalarında bulduğu penaltı ile bulabildi. Maçın son anlarına kadar büyük bir iştahla oynana Fenerbahçeli oyuncuların birçok kez rakip kaleye gitmesine rağmen gol bulmaması sonrasında ise hiç panik yapmadan oyunlarına devam ettikleri gözlemlendi.


Teknik Direktör Erol Bulut’un takımın her ne olursa olsun sakin kalmasını takımdan özel olarak istediği ifade edilenler arasında yer alıyor. İlk haftada Çaykur Rizespor karşısında benzer bir oyun sergileyen ancak genel bir panik havasına bürünen takımın bunu tekrarlamaması için uyarılar yapılmıştı.

Takımı Eleştirmedi

Hatayspor ile berabere kalınan maçta rakip takımın sayı olarak eksik kalmasına rağmen aynı oyun düzeni ile maça devam edilmesi eleştirilenler arasında yer almıştı. Ancak son olarak Antalyaspor karşısında oyun disiplininden vazgeçilmemesinin galibiyeti getirdiği açık bir şekilde görülebildi.

Teknik Direktör Erol Bulut, maç sonunda kazanan takımını sergiledikleri oyundan ötürü kutladı. Kaçan goller için ise takımına eleştiride bulunmadı. Futbolda bu gibi şanssızlıkların kimi zaman olabileceğini dile getirdi.



Son Güncelleme: 04.11.2020 18:27
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeAntalyasporSüper Lig
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