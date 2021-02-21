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Fenerbahçe'den Angel Di Maria bombası

Devre arasında kadrosuna Mesut Özil’i katarak büyük ses getiren Fenerbahçe, bir bomba için daha harekete geçti. Sarı lacivertliler Arjantinli yıldız Angel Di Maria ile görüşmelere başladı.

21 Şubat 2021 Pazar 21:43
Fenerbahçe'den Angel Di Maria bombası
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Süper Lig’de şampiyonluk yarışının en iddialı takımlarından biri olan Fenerbahçe, transferde de durmak bilmiyor. Devre arasından Arsenal’dan yıldız oyuncu Mesut Özil’i kadrosuna katarak tüm dünyada ses getiren Fenerbahçe, sezon sonu için bir başka yıldızı daha gündemine aldı.

Fransız basınından yer alan haberlerde Fenerbahçe’nin PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Angel Di Maria ile temasta olduğuna yer verildi.

Haberde Mesut Özil’in Real Madrid’den takım arkadaşı olan Di Maria’nın transferi için de destek vereceğine yer verildi. Arjantinli yıldız oyuncu 2015 yılında 63 milyon Euro bedelle PSG’ye transfer olmuştu.



Son Güncelleme: 21.02.2021 21:43
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Anahtar Kelimeler:
Di MariaPSGFenerbahçe
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