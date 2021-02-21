Fenerbahçe'den Angel Di Maria bombası

Süper Lig’de şampiyonluk yarışının en iddialı takımlarından biri olan Fenerbahçe, transferde de durmak bilmiyor. Devre arasından Arsenal’dan yıldız oyuncu Mesut Özil’i kadrosuna katarak tüm dünyada ses getiren Fenerbahçe, sezon sonu için bir başka yıldızı daha gündemine aldı.

Fransız basınından yer alan haberlerde Fenerbahçe’ninile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Angelile temasta olduğuna yer verildi.

Haberde Mesut Özil’in Real Madrid’den takım arkadaşı olan Di Maria’nın transferi için de destek vereceğine yer verildi. Arjantinli yıldız oyuncu 2015 yılında 63 milyon Euro bedelle PSG’ye transfer olmuştu.