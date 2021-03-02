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Fenerbahçe'den Ali Koç ve Emre Belözoğlu, PFDK'ya neden gönderildi?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç ve futbol takımı sportif direktörü Emre Belözoğlu’nu koronavirüs salgını sebebiyle maçlarda uygulanacak tedbirlerle ilgili Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) gönderdi.

02 Mart 2021 Salı 18:57
Fenerbahçe'den Ali Koç ve Emre Belözoğlu, PFDK'ya neden gönderildi?
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Oynanan Fenerbahçe ve Trabzonspor maçının ardından TFF tedbirlere uyulmadığını söyleyerek Ali Koç ve Emre Belözoğlu’nu PFDK’ye gönderdi.

Ayrıca Fenerbahçe Kulübü tedbir kurallarına uyulmadığından dolayı ve Trabzonspor da saha olaylarından dolayı PFDK’ye sevk edildi. 

 

Kural dışı hareket sergilemeden PFDK’ye gönderilen oyuncuların isimleri 

  • MKE Ankaragücü – Joseph Paintsil
  • Demir Grup Sivasspor – Erdoğan Yeşilyurt
  • Kasımpaşa – Derrick Luckassen

Talimatlara uymamaktan ise Medipol Başakşehirli Uğur Uçar PFDK’ye gönderildi.

 

PFDK’ye gönderile diğer isimler

  • Giresunspor - Hakan Karaahmet, Özden Tütüncü, Erhan Aksu, Ali Ahmet Ekiz
  • Altay – Özgür Ekmekçioğlu
  • Bursaspor – Aykut Erdoğan, Mustafa Er
  • Tuzlaspor – Seyfullah Üçgün

Herkesin uyması gereken maske, mesafe ve temizlik kurallarına karşı geldikleri ve diğer kurallara uymadıkları için spor camiasında birçok ismin kurula gönderilmesiyle karşı karşıyayız. 



Son Güncelleme: 02.03.2021 18:57
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Anahtar Kelimeler:
PfdkEmre BelözoğluAli Koç
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