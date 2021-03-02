Fenerbahçe'den Ali Koç ve Emre Belözoğlu, PFDK'ya neden gönderildi?

Oynanan Fenerbahçe ve Trabzonspor maçının ardından TFF tedbirlere uyulmadığını söyleyerek Ali Koç ve Emre Belözoğlu’nu PFDK’ye gönderdi.

Ayrıca Fenerbahçe Kulübü tedbir kurallarına uyulmadığından dolayı ve Trabzonspor da saha olaylarından dolayı PFDK’ye sevk edildi.

Kural dışı hareket sergilemeden PFDK’ye gönderilen oyuncuların isimleri

MKE Ankaragücü – Joseph Paintsil

Demir Grup Sivasspor – Erdoğan Yeşilyurt

Kasımpaşa – Derrick Luckassen

Talimatlara uymamaktan ise Medipol Başakşehirli Uğur Uçar PFDK’ye gönderildi.

PFDK’ye gönderile diğer isimler

Giresunspor - Hakan Karaahmet, Özden Tütüncü, Erhan Aksu, Ali Ahmet Ekiz

Altay – Özgür Ekmekçioğlu

Bursaspor – Aykut Erdoğan, Mustafa Er

Tuzlaspor – Seyfullah Üçgün

Herkesin uyması gereken maske, mesafe ve temizlik kurallarına karşı geldikleri ve diğer kurallara uymadıkları için spor camiasında birçok ismin kurula gönderilmesiyle karşı karşıyayız.

