Fenerbahçe'de yıldız transfer hayal kırıklığı yarattı

Süper Lig’e şampiyonluk parolasıyla başlayan ve yaptığı transferlerle gündem yaratan Fenerbahçe’de futbolcuların performansı hayal kırıklığı yarattı. Başkan Ali Koç’un göreve geldiği süre içerisinde birçok yıldız ismi transfer ettiği ancak bu isimlerden yeterli verimin alınamadığı görülüyor.

Bu sezonda olmadı

Başkan Ali Koç’un ilk senesinde Andre Ayew, Islam Slimani gibi isimler performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Bu isimler arasında Moses, Max Kruse gibi yıldız oyuncularda yer aldı.

İlk iki sezonda yapılan başarısız transferlerin ardından yeni sezon kadrosuna çok sayıda ismi katan Fenerbahçe birçok kişi tarafından şampiyonluğun en büyük adayı olarak gösterilmişti. Sezon başında ligin gol kralı Cisse, en çok gol atan defans oyuncusu Novak ile Sosa ve sezonu flaş ismi Mert Hakan’ı kadrosuna katan Fenerbahçe şu ana kadar bu isimlerden de yeteri kadar verim alamadı. Devre arasında kadroya katılan yıldız oyuncu Mesut Özil de çıktığı 7 maçta gol veya asist katkısı yapamadı.