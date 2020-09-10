Fenerbahçe'de yeni transferlerin lisansları çıkartılıyor

Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaşma sağlamasının ardından yeni transferlerinin lisansını çıkartmak için hazırlıklara başladı. Harcama limitinin az olması nedeniyle oyuncularına lisans çıkaramayan Fenerbahçe’de, Bankalar Birliği ile yapılan görüşmelerin ardından anlaşma sağlandı. Sarı Kanarya Bankalar Birliği ile anlaşma sağlandığını belirten belgeyi Türkiye Futbol Federasyonu’na gönderdi. Fenerbahçe anlaşma sayesinde futbolcularının lisans sorununu çözecek.

Fenerbahçe bu sezon Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Barış Sungur, Jose Sosa, Sinan Gümüş, Lemos, Enner Valencia ve Mame Thiam’ı kadrosuna katmayı başarmıştı. Ayrıca Bankalar Birliği’yle anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte yeni transferlerin lisans sorunu da ortadan kalkmış oldu.

Fenerbahçe oyunculara lisans çıkarılmasının ardından Süper Lig’in ilk haftasında konuk olacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasına tam kadro çıkabilecek.