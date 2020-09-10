Fenerbahçe'de yeni transferlerin lisansları çıkartılıyor

Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaşma sağlamasının ardından yeni transferlerinin lisansını çıkartmak için hazırlıklara başladı. Harcama limitinin az olması nedeniyle oyuncularına lisans çıkaramayan Fenerbahçe’de, Bankalar Birliği ile yapılan görüşmelerin ardından anlaşma sağlandı. Sarı Kanarya Bankalar Birliği ile anlaşma sağlandığını belirten belgeyi Türkiye Futbol Federasyonu’na gönderdi. Fenerbahçe anlaşma sayesinde futbolcularının lisans sorununu çözecek.
Fenerbahçe oyunculara lisans çıkarılmasının ardından Süper Lig’in ilk haftasında konuk olacağı Çaykur Rizespor karşılaşmasına tam kadro çıkabilecek.
Son Güncelleme: 10.09.2020 19:42