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Fenerbahçe'de yeni teknik direktör kararı!

Yüksek Divan Kurulu üyeleri ile bir görüşme gerçekleştiren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, divan üyelerine teknik direktör görüşmelerinin son durumu ile ilgili bilgiler verdi. Şuan 3 adayla görüştüklerini söyleyen Koç, kararı en kıza zamanda bildireceklerini ifade etti.

18 Haziran 2021 Cuma 12:58
Fenerbahçe'de yeni teknik direktör kararı!
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Takımın başına geçecek teknik direktör arayışlarına hız veren Fenerbahçe, 3 aday ile görüşmelerini sürdürüyor. henüz net bir karar verilmediğini söyleyen Başkan Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu üyeleriyle yaptığı toplantıda 3 aday ile artık son görüşmeleri yaparak nihai kararı vereceklerini duyurdu.

Bir çok hoca ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve teknik adamları bir türlü Türkiye'ye gelmeye ikna edemediklerini belirten Başkan Koç, 25 ve 26 Haziran tarihinde yapılacak olan seçimlerden sonra teknik direktör duyurusunu da kamuoyuna yapacaklarını söyleyerek konuşmasında seçim sonuçlarının resmi olarak açıklanmasından sonra anlaşmanın detaylarının paylaşılmasına karar verdikleri ifadelerine yer verdi.


Son Güncelleme: 18.06.2021 12:58
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeYeni Teknik Direktör3 AdayAli Koç
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