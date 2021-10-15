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Fenerbahçe’de Trabzonspor maçı öncesi forma için büyük kapışma

Fenerbahçe Süper Lig’in 9’uncu haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk olacak. Sarı lacivertlilerde Trabzon maçı öncesi büyük bir rekabet yaşanıyor. Teknik direktör Vitor Pereira, 3 forma için 2 aday arasında tercih yapacak.

15 Ekim 2021 Cuma 17:15
Fenerbahçe’de Trabzonspor maçı öncesi forma için büyük kapışma
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Süper Lig’in 9’uncu haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk olacak olan Fenerbahçe’de hazırlıklar devam ediyor. Sistemi ve oyuncu kadrosuna giderek oturtan Vitor Pereira, kafasındaki 3 bölge için bazı oyuncuları değerlendirmeye aldı.

Savunma ve orta sahadaki oyuncuları belirleyen Pereira, hücum hattında kime şans vereceği konusunda kararsızlık yaşıyor. Hücum hattının üçlüsünde Mesut Özil’in sahada olması beklenirken, diğer iki bölge için üç aday bulunuyor.

Mergim Berisha, Serdar Dursun ve Rossi ve Pelkas diğer iki mevki için büyük bir forma rekabetine girdi. Portekizli teknik adamın en ileride Berisha veya milli takımdan moralli dönen Serdar Dursun’a şans verebilir. Rossi veya Pelkas ikilisinden biri de sol kanatta süre almak için yarışacak.


Son Güncelleme: 15.10.2021 17:15
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Anahtar Kelimeler:
BerishaTrabzonsporFenerbahçe
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