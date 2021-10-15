Fenerbahçe’de Trabzonspor maçı öncesi forma için büyük kapışma

Süper Lig’in 9’uncu haftasında Trabzonspor deplasmanına konuk olacak olan Fenerbahçe’de hazırlıklar devam ediyor. Sistemi ve oyuncu kadrosuna giderek oturtan Vitor Pereira, kafasındaki 3 bölge için bazı oyuncuları değerlendirmeye aldı.
Mergim Berisha, Serdar Dursun ve Rossi ve Pelkas diğer iki mevki için büyük bir forma rekabetine girdi. Portekizli teknik adamın en ileride Berisha veya milli takımdan moralli dönen Serdar Dursun’a şans verebilir. Rossi veya Pelkas ikilisinden biri de sol kanatta süre almak için yarışacak.
Son Güncelleme: 15.10.2021 17:15