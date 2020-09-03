Fenerbahçe'de Tolgay Arslan'la yollar ayrılıyor

Yeni sezon kadro planlaması kapsamında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de sıra ayrılıklara geldi. Birçok ismi kadrosuna katan sarı lacivertli ekipte kadroda düşünülmeyen isimlerle yollar ayrılıyor. Son olarak Mevlüt Erdinç’in sözleşmesini fesheden kanaryada sıra Tolgay Arslan’a geldi.
33 maçta 2 gol 1 asist
Tolgay Arslan Fenerbahçe formasıyla çıktığı 32 maçta 2 gol atarken 1’de asist yapma başarısı göstermişti. Oyuncunun 2 yıllık sözleşmesi bulunsa da yönetim oyuncuyu göndermekte kararlı.
Son Güncelleme: 03.09.2020 19:06