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Fenerbahçe'de Tolgay Arslan'la yollar ayrılıyor

Transfer dönemine hızlı giriş yapan Fenerbahçe’de sıra kadroda düşünülmeyen isimlere geldi. Yönetim kadro düşünülmeyen isimlerle görüşmelere başladı. Sarı lacivertli ekipte son olarak Tolgay Arslan’la yolların ayrılması bekleniyor.

03 Eylül 2020 Perşembe 19:06
Fenerbahçe'de Tolgay Arslan'la yollar ayrılıyor
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Yeni sezon kadro planlaması kapsamında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de sıra ayrılıklara geldi. Birçok ismi kadrosuna katan sarı lacivertli ekipte kadroda düşünülmeyen isimlerle yollar ayrılıyor. Son olarak Mevlüt Erdinç’in sözleşmesini fesheden kanaryada sıra Tolgay Arslan’a geldi.


2 yıllık sözleşmesi olan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu yeni sezonda kadroda düşünülmüyor. Tolgay Arslan 1,5 yıl önce devre arasında Beşiktaş’tan transfer edilmiş ancak beklentileri karşılayamamıştı.

33 maçta 2 gol 1 asist

Tolgay Arslan Fenerbahçe formasıyla çıktığı 32 maçta 2 gol atarken 1’de asist yapma başarısı göstermişti. Oyuncunun 2 yıllık sözleşmesi bulunsa da yönetim oyuncuyu göndermekte kararlı.



Son Güncelleme: 03.09.2020 19:06
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeTolgay Arslan
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