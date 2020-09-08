Fenerbahçe'de Tisserand transferi bitmek üzere!

Transferin hızlı takımı olan Fenerbahçe, kadrosuna stoper takviyesi yapmaya hazırlanıyor. Alman ekibi Wolfsburg’un formasını giyen Tisserand ile bir süredir ilgilenen Sarı Lacivertli ekip, bu transferde mutlu sona çok yakın gözüküyor.

Yalnızca Türkiye basınında değil dünya basınında da yankı uyandıran transfer ile ilgili açıklamalarda bulunan Fransız gazeteci Manu Lonjon, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırdı. Fenerbahçe ile adı anılan Tisserand’ın Sarı Lacivertli ekip anlaştığını iddia eden ünlü gazeteci, oyuncunun 4 yıllık sözleşmeye imza atacağını öne sürdü.

Fenerbahçe’nin futbolcu ile anlaşmaya vardığını belirten Lonjon, Sarı Lacivertli yetkililerin Wolfsburg kulübü ile bonservis görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi. Alman ekibinin bonservissiz bırakmak istemediğini aktaran Lonjon, Wolfsburg’un bu transfer için Fenerbahçe’den 2,5 milyon Euro bonservis bedeli istediğini duyurdu.