Fenerbahçe'de Tisserand transferi bitmek üzere!

Transferin hızlı takımı olan Fenerbahçe, kadrosuna stoper takviyesi yapmaya hazırlanıyor. Alman ekibi Wolfsburg’un formasını giyen Tisserand ile bir süredir ilgilenen Sarı Lacivertli ekip, bu transferde mutlu sona çok yakın gözüküyor.
Fenerbahçe’nin futbolcu ile anlaşmaya vardığını belirten Lonjon, Sarı Lacivertli yetkililerin Wolfsburg kulübü ile bonservis görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi. Alman ekibinin bonservissiz bırakmak istemediğini aktaran Lonjon, Wolfsburg’un bu transfer için Fenerbahçe’den 2,5 milyon Euro bonservis bedeli istediğini duyurdu.
Son Güncelleme: 08.09.2020 17:34