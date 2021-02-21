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Fenerbahçe'de teknik heyet ve oyuncular bir araya geldi! 'Mücadeleyi bırakmayın'

Fenerbahçe'de toplantılar yapılmaya devam ederken teknik heyet ile oyuncuları bir araya geldi. Oynanan futboldan memnun olduğunu belirten teknik ekip oyunculara son haftaya kadar mücadeleyi bırakmamaları gerektiğini söyledi.

21 Şubat 2021 Pazar 22:27
Fenerbahçe'de teknik heyet ve oyuncular bir araya geldi! 'Mücadeleyi bırakmayın'
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Fenerbahçe’de oyuncular ile toplantılar yapılmaya devam ediyor. Teknik ekip ve oyuncuların bir araya geldiği toplantılarda ‘Mücadelenizden memnunuz, şampiyon olamasak da mücadeleyi son haftaya kadar devam ettirmeliyiz’ denildiği aktarıldı.

Şampiyonluk yarışında Göztepe yenilgisi ile 3 puan geriye düşen Fenerbahçe’de oyuncular ile toplantılar düzenlenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük maçında ki oyundan memnun olan teknik heyet oyunculara mücadeleyi bırakmamaları gerektiğini anlattı. Yıldız oyuncu Mesut Özil’in takıma ısınması sonrasında oyun kalitesinin artacağı düşünülürken yapılan toplantılarda ‘Sizin mücadelenizden memnunuz. Şampiyonluk için olmazsa olmaz mücadele ve pes etmemektir. Bunu son maça kadar sürdürmeliyiz.’ Denildiği aktarıldı.

 



Son Güncelleme: 21.02.2021 22:27
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeTeknik HeyetOyuncularToplantı
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