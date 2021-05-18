Fenerbahçe’de teknik direktör arayışları sürüyor

Fenerbahçe Süper Lig’de sezona Erol Bulut ile başlamış, alınan başarısız sonuçlar neticesinde takımın başına geçici olarak Emre Belözoğlu getirilmişti. Fakat Emre Belözoğlu’nun takımda kalıp kalmayacağı belli olmadığı için birçok basında sarı lacivertli takımla birçok isim anılıyor.
46 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Ferencvaros ile 3 Macaristan Ligi şampiyonluğu, daha öncesinde görev yaptığı Dinamo Kiev’de ise 2 Ukrayna Ligi ve 2 Ukrayna Kupası şampiyonluğu kazandı.
Son Güncelleme: 18.05.2021 20:48