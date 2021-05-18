İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

Fenerbahçe’de teknik direktör arayışları sürüyor

Bu sezon da şampiyonluğa ulaşamayan Fenerbahçe’de teknik direktör arayışları sürüyor. Ukrayna basınına göre sarı lacivertli takımın hoca adaylarından birisi de Sergiy Rebrov.

18 Mayıs 2021 Salı 20:48
Fenerbahçe’de teknik direktör arayışları sürüyor
Takip Et:

Fenerbahçe Süper Lig’de sezona Erol Bulut ile başlamış, alınan başarısız sonuçlar neticesinde takımın başına geçici olarak Emre Belözoğlu getirilmişti. Fakat Emre Belözoğlu’nun takımda kalıp kalmayacağı belli olmadığı için birçok basında sarı lacivertli takımla birçok isim anılıyor.

Ukrayna basınına göre bu isimlerden birisi de bir dönem Fenerbahçe’de futbol oynayan şuanda ise Macaristan’ın Ferencvaros takımında teknik direktör olan Sergiy Rebrov gibi görünüyor. Ukraynalı bazı yazarlar Rebrov’un Avrupa’da kalmak istediğini, Tottenham ve Fenerbahçe gibi takımlardan teklif beklediğini ifade ediyor.

46 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Ferencvaros ile 3 Macaristan Ligi şampiyonluğu, daha öncesinde görev yaptığı Dinamo Kiev’de ise 2 Ukrayna Ligi ve 2 Ukrayna Kupası şampiyonluğu kazandı.

 


Son Güncelleme: 18.05.2021 20:48
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeSergiy RebrovTeknik Direktör
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Canlı izle Beşiktaş Antalyaspor A Spor - BJK Antalya Türkiye Kupası final maçı şifresiz
Canlı izle Beşiktaş Antalyaspor A Spor - BJK Antalya Türkiye Kupası final maçı şifresiz
Halı Sahalar ne zaman açılacak? Halı Sahalar açık mı, kapalı mı?
Halı Sahalar ne zaman açılacak? Halı Sahalar açık mı, kapalı mı?
anchester United- Villareal maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
anchester United- Villareal maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester City - Chelsea maçı ne zaman oynanacak? Manchester City - Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi finali hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda 2021? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?
Manchester City - Chelsea maçı ne zaman oynanacak? Manchester City - Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi finali hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda 2021? Şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?
Altınordu - Samsunspor maçı kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Altınordu - Samsunspor maçı kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Ziraat Türkiye Kupası final maçı saat kaçta, hangi kanalda, canlı nasıl izlenir? ZTK final maçı şifresiz mi yayınlanacak?
Ziraat Türkiye Kupası final maçı saat kaçta, hangi kanalda, canlı nasıl izlenir? ZTK final maçı şifresiz mi yayınlanacak?

Popüler Haberler

Canlı izle Beşiktaş Antalyaspor A Spor - BJK Antalya Türkiye Kupası final maçı şifresiz
Asgari ücret vergi kesintisi ne kadar? 2021
Masumlar Apartmanı dizisindeki Psikolog karakteri kimdir? Seda Akman nereli, yaşı kaç?
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Emin kimdir? Onur Şan yaşı ve oynadığı diziler
Masumlar Apartmanı Safiye neden sürekli temizlik yapıyor? Safiye'nin hastalığı ne? Obsesif kompulsif bozukluk nedir?
Rüyada arı sokması görmek ne anlama gelir? Rüyada arı sokması görmenin anlamları
Baraj dizisi Eylül kimdir? Burcu Kirman yaşı ve oynadığı diziler
Bugün hangi maçlar var, 18 Mayıs 2021 Salı kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Masumlar Apartmanı dizisindeki Meryem karakteri Kimdir? Serpi Gül dizideki rolü ve hayatı
Dispozofobi hastalığı nedir, tedavisi nasıldır? Masumlar Apartmanı Han'ın hastalığının tedavisi var mı?
Arka Sokaklar dizisi Esra kimdir? Gaye Gürsel yer aldığı dizi ve film yapımları
Gönül Dağı dizisine katılan Nuri Gökaşan kimdir? Musa karakteri kimdir?
TRT Spor canlı yayın akışı 15 Mayıs 2021 Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar
Kanal D canlı yayın akışı 17 Mayıs 2021 Pazartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Şarkılar Bizi Söyler Ahmet Selçuk İlkan kimdir, nereli? Konuk sanatçı Ahmet Selçuk İlkan kaç yaşında, evli mi?
Masumlar Apartmanı reyting sonuçları nasıl? Masumlar Apartmanı izlendi mi? dizi tuttu mu? İşte ilk izlenimler
Menajerimi Ara dizisinin Emrah'ı Semi Sırtıkkızıl'ın hayat hikayesi!
Masumlar Apartmanı dizisi Naci Öğretmen karakteri kimdir? Tansel Öngel kimdir, nereli, kaç yaşında?
Masumlar Apartmanı dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Masumlar Apartmanı dizisi oyuncu kadrosu
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Bahar kimdir? Pelin Akil hakkında bilgiler
Hekimoğlu dizisi Ceren kimdir? Gizem Erman Soysaldı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.