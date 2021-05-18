Fenerbahçe’de teknik direktör arayışları sürüyor

Fenerbahçe Süper Lig’de sezona Erol Bulut ile başlamış, alınan başarısız sonuçlar neticesinde takımın başına geçici olarak Emre Belözoğlu getirilmişti. Fakat Emre Belözoğlu’nun takımda kalıp kalmayacağı belli olmadığı için birçok basında sarı lacivertli takımla birçok isim anılıyor.

Ukrayna basınına göre bu isimlerden birisi de bir dönem Fenerbahçe’de futbol oynayan şuanda ise Macaristan’ın Ferencvaros takımındaolangibi görünüyor. Ukraynalı bazı yazarlar Rebrov’un Avrupa’da kalmak istediğini, Tottenham ve Fenerbahçe gibi takımlardan teklif beklediğini ifade ediyor.

46 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Ferencvaros ile 3 Macaristan Ligi şampiyonluğu, daha öncesinde görev yaptığı Dinamo Kiev’de ise 2 Ukrayna Ligi ve 2 Ukrayna Kupası şampiyonluğu kazandı.