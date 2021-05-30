Fenerbahçe’de takım sil baştan

Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için transferde çok titiz ilerleyen Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu ve bazı oyuncuların gelecekleri yönetimi düşündürüyor. Bu sorunların gölgesinde transfer çalışmaları devam ediyor. Transfer listesinde Aboubakar, Fabio Martins, Biglia, Diakhaby, Xherdan Shaqiri bulunuyor.

Bu oyunculardan Aboubakar, Türkiye’de en çok forma giyen oyuncu olma özelliğini taşıyor. Bu sezon Beşiktaş ile çıktığı 29 karşılaşmada 16 gol 5 asist ile oynamış, son haftalarda ise sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.

Kanarya, Luiz Gustavo’nun bölgesine Fatih Karagümrük’ten Lucas Biglia’yı transfer etmek istiyor. Biglia bu sezon ligde en başarılı orta sahalardan birisi oldu.

Vedat Muriqi ise tekrar takıma kazandırılmak isteniyor. Geçtiğimiz sezon Lazio’ya satılan Kosovalı forvetin takıma gelmesi Lazio’ya gelecek yeni teknik direktöre bağlı olacağı tahmin ediliyor.

Valencia’nın 24 yaşındaki stoperi Mouctar Diakhaby, sarı lacivertlilerin savunma takviyesi konusunda ön planda tuttuğu oyunculardan birisi.

Kanat bölgesi için Al Shabab’dan sol kanat oyuncusu Fabio Martins düşünülüyor. Oyuncu için Braga ile görüşmeler yapılacak.

Xherdan Shaqiri ise Fenerbahçe’nin geçmişte istediği oyunculardan bir tanesi. İsviçreli oyuncu, bu sezon Liverpool’da fazla forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak istiyor. Liverpool bu transfer için 14 milyon Euro bonservis talep ediyor.