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Fenerbahçe'de Sosa ve Novak sevinci yaşanıyor

Süper Lig’de yarın Ankaragücü karşısına çıkacak Fenerbahçe’de hazırlıklar devam ediyor. Sarı lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Sosa ve Novak takımla çalışmalara başladı.

17 Ocak 2021 Pazar 17:55
Fenerbahçe'de Sosa ve Novak sevinci yaşanıyor
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Süper Lig’in 17.haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de hazırlıklar devam ediyor. Hazırlıklar devam ederken daha önce sakatlıkları bulunan ve takımdan ayrı kalan Sosa ve Novak ise takımla yapılan antrenmanlara katıldı.

İki ismin takımla beraber antrenmanlara çıkması teknik heyetin yüzünü güldürürken, iki oyuncunun Ankaragücü maçında oynaması beklenmiyor. Ancak ikilinin önümüzdeki haftadan itibaren kadroda yer alması bekleniyor. Öte yandan sakatlıkları bulunan Perotti ve Sinan Gümüş’ün tedavileri devam ediyor.

 



Son Güncelleme: 17.01.2021 17:55
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Anahtar Kelimeler:
SosaNovak
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