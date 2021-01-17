Fenerbahçe'de Sosa ve Novak sevinci yaşanıyor

Süper Lig’in 17.haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe’de hazırlıklar devam ediyor. Hazırlıklar devam ederken daha önce sakatlıkları bulunan ve takımdan ayrı kalan Sosa ve Novak ise takımla yapılan antrenmanlara katıldı.

İki ismin takımla beraber antrenmanlara çıkması teknik heyetin yüzünü güldürürken, iki oyuncunun Ankaragücü maçında oynaması beklenmiyor. Ancak ikilinin önümüzdeki haftadan itibaren kadroda yer alması bekleniyor. Öte yandan sakatlıkları bulunan Perotti ve Sinan Gümüş’ün tedavileri devam ediyor.