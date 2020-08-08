Fenerbahçe'de Sıradaki Hedef Barış Sungur

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe 4 transferi art arda açıklayarak taraftarını heyecanlandırdı. Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş ve Novak isimlerini aynı gün açıklayan Fenerbahçe, transferde duracak gibi gözükmüyor.
Genç oyunculara da yatırım yapmayı hedefleyen Sarı Lacivertliler, Bucaspor’da forma giyen 18 yaşındaki genç forvet Barış Sungur’u gözüne kestirdi. Oyuncu ile temasları sıklaştıran Fenerbahçe’nin bugün transferi açıklaması bekleniyor.
Barış Sungur kimdir?
2022 yılına kadar İzmir temsilcisiyle sözleşmesi bulunan genç golcünün birkaç gün içerisinde İstanbul’a gelerek Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
Son Güncelleme: 08.08.2020 16:59