Fenerbahçe'de Sıradaki Hedef Barış Sungur

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe 4 transferi art arda açıklayarak taraftarını heyecanlandırdı. Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş ve Novak isimlerini aynı gün açıklayan Fenerbahçe, transferde duracak gibi gözükmüyor.

Genç oyunculara da yatırım yapmayı hedefleyen Sarı Lacivertliler, Bucaspor’da forma giyen 18 yaşındaki genç forvet Barış Sungur’u gözüne kestirdi. Oyuncu ile temasları sıklaştıran Fenerbahçe’nin bugün transferi açıklaması bekleniyor.

Barış Sungur kimdir?

2002 Almanya doğumlu olan Barış Sungur, 2012 yılında futbola adım attı. Yalıkavak Belediyespor’da kariyerine başlayan Sungur, Bucaspor tarafından gelecek vadeden oyuncu olarak 2013 yılında transfer edildi. Tüm alt yaş kategorilerinde forma giyen ve oynadığı futbolla adından sıkça söz ettiren başarılı forvet, 2019 yılında 1928 Bucaspor takımında görev aldıktan sonra, İzmir temsilcisi Bucaspor ile profesyonel sözleşme imzaladı.

2022 yılına kadar İzmir temsilcisiyle sözleşmesi bulunan genç golcünün birkaç gün içerisinde İstanbul’a gelerek Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor.