Fenerbahçe'de sakatlanan Tolga Ciğerci 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak

21 Kasım 2020 Cumartesi 18:39
Süper Lig’in 8. Haftasında Gençlerbirliği’ne konuk olan Fenerbahçe
rakibini 5-1’lik skorla geçti. Karşılaşma öncesi sakatlandığı tespit edilen Tolga
Ciğerci kadrodan çıkarılmıştı. Maçın ardından Fenerbahçe Kulübü’nden Tolga Ciğerci’nin sakatlığıyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada tecrübeli oyuncunun en az 2-3 hafta forma giyemeyeceği bildirildi.
Tolga Ciğerci bu sezon Fenerbahçe formasıyla 3 maça çıkarken, gol ve asist katkısı yapamamıştı.
Son Güncelleme: 21.11.2020 18:39
Takip Et: