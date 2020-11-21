Fenerbahçe'de sakatlanan Tolga Ciğerci 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak

Süper Lig’in 8. Haftasında Gençlerbirliği’ne konuk olanrakibini 5-1’lik skorla geçti. Karşılaşma öncesi sakatlandığı tespit edilenCiğerci kadrodan çıkarılmıştı. Maçın ardından Fenerbahçe Kulübü’nden Tolga Ciğerci’nin sakatlığıyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada tecrübeli oyuncunun en az 2-3 hafta forma giyemeyeceği bildirildi.

Tolga Ciğerci bu sezon Fenerbahçe formasıyla 3 maça çıkarken, gol ve asist katkısı yapamamıştı.