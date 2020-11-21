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Fenerbahçe'de sakatlanan Tolga Ciğerci 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak

Süper Lig’de Gençlerbirliği’ne konuk olan Fenerbahçe’de Tolga Ciğerci sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı. Tecrübeli oyuncunun adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildi.

21 Kasım 2020 Cumartesi 18:39
Fenerbahçe'de sakatlanan Tolga Ciğerci 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak
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Süper Lig’in 8. Haftasında Gençlerbirliği’ne konuk olan Fenerbahçe rakibini 5-1’lik skorla geçti. Karşılaşma öncesi sakatlandığı tespit edilen Tolga Ciğerci kadrodan çıkarılmıştı. Maçın ardından Fenerbahçe Kulübü’nden Tolga Ciğerci’nin sakatlığıyla ilgili açıklama geldi. Yapılan açıklamada tecrübeli oyuncunun en az 2-3 hafta forma giyemeyeceği bildirildi.

Tolga Ciğerci bu sezon Fenerbahçe formasıyla 3 maça çıkarken, gol ve asist katkısı yapamamıştı.



Son Güncelleme: 21.11.2020 18:39
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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeSakatlıkTolga
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