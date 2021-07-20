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Fenerbahçe’de Rafinha Alcantara bombası

Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe’de bir iddia da Fransız basınından geldi. Fransız basını sarı lacivertlilerin PSG forması giyen Rafinha Alcantara ile ilgilendiğini yazdı. Rafinha iddiası bomba etkisi yarattı.

20 Temmuz 2021 Salı 15:17
Fenerbahçe’de Rafinha Alcantara bombası
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Yeni sezon kamp çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’de bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Vitor Pereira yeni sezonda şampiyonluk için eksiklerin giderilmesini isterken birçok isim gündeme geliyor.

Fenerbahçe’nin transfer gündemiyle ilgili bir iddiada Fransız basınından geldi. Fransız basını Fenerbahçe’nin PSG forması giyen Rafinha ile ilgilendiğini yazdı. Haberde PSG’de takımda düşünülmeyen Rafinha için Fenerbahçe’nin kiralık teklifi yapacağına yer verildi.

Fransız devi orta sahaya Wijnaldum’u transfer ettikten sonra Rafinha ile yollarını ayırmak istediği biliniyor. Piyasa değeri 15 milyon Euro olan Brezilyalı oyuncunun Fransız ekibiyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe yıldız orta saha için PSG’ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapabilir. 28 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu daha önce Barcelona ve Inter gibi takımlarda forma giymişti.


Son Güncelleme: 20.07.2021 15:17
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Anahtar Kelimeler:
PSGRafinhaFenerbahçe
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